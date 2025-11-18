俄軍改打「摩托車戰爭」！CNN：閃躲無人機 戰術變「滲透圍攻」

俄軍士兵騎乘機車，在濃霧中攻入烏東重鎮波克羅夫斯克。此一場景被形容宛如電影《瘋狂麥斯》。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，一段經其地理定位的影片顯示，一支俄軍部隊正利用摩托車、輕便摩托車及其他非傳統載具，朝烏克蘭東部城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）推進。前線士兵與軍事分析家指出，這反映了俄軍為因應戰場上大量普及的無人機，其作戰戰術已發生轉變。

若波克羅夫斯克最終被佔領，將是自2023年5月巴赫姆特（Bakhmut）以來，俄軍奪下的最大城市。然而，與一年前的巴赫姆特戰役相比，俄軍的戰術已截然不同。由於無人機有效擴大了戰場的「殺傷區」，傳統的重裝甲推進變得更加困難。為此，俄軍正日益轉向使用摩托車、沙灘車（四輪車）等輕型載具，對烏軍陣地進行快速滲透。

一名駐守在波克羅夫斯克東北方的烏軍第129旅士兵向CNN表示，他的部隊首次遭遇騎著沙灘車的俄軍時，「極度意外」，但認為此舉「合乎邏輯」，因為輕型載具在躲避無人機打擊時更為靈活。

華府智庫「戰爭研究所」（ISW）歐洲防務計畫主任克拉克（Mason Clark）向CNN分析，俄軍的戰術已從巴赫姆特式的「絞肉機」正面強攻，轉變為在波克羅夫斯克的滲透圍攻。

在巴赫姆特戰役中，俄軍（主要是瓦格納集團）不斷派遣一波波士兵衝向烏軍陣地，目的是消耗烏軍彈藥並引誘其暴露位置。克拉克指出，當時的意圖是「預期他們會被殺死」。然而，在波克羅夫斯克，俄軍的作戰目標已變為「包圍烏軍部隊」，突擊小組的意圖是「盡可能讓最多的人員接近烏軍陣地」，而非被當作誘餌。

烏軍後送困難 傷兵受困

俄軍的圍攻戰術，已對波克羅夫斯克的烏軍造成嚴重影響。一名在當地作戰的烏軍戰地醫護人員向CNN透露，由於補給線被切斷，從該市後送傷員已「幾乎不可能」。後送車輛最遠只能開到距市區10至15公里處，且仍面臨極高的無人機攻擊風險。

他表示：「重傷員根本到不了（醫療）穩定點。」他並透露：「現在，我們有好幾個人已在陣地上身負重傷兩週了。還有一個重傷一週的，我們就是救不出來。」

