空勤總隊松山駐地新建進度達41％ 但「黑鷹」機隊改2029年進駐

內政部空勤總隊的UH-60M直升機。未來隨著台北駐地擴建2029年完工，「黑鷹」機隊將可停入新棚廠，強化北部地區空搜、救援能量。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者陳治程／綜合報導〕內政部空勤總隊成立20年，是我國唯一配有航空器並執行空中救援的公務機關，十餘年前自國軍接收部分UH-60M黑鷹直升機後，救援能量大幅提升，但各縣市駐地不敷使用，又以台北棚廠最老、空間受限，因而在前年啟動新建工程，根據最新公告，該棚廠進度目前已達41%、預計2029年完工，黑鷹機隊也順應工期拉長，延後1年進駐。

空勤總隊表示，政府在2009年拍板移撥部分國軍「黑鷹」直升機後，過去十餘年配合台中、高雄和台東駐地新建廳舍及棚廠後，整體空中救援任務的派遣能量顯著提升，有效就近、快速守護民眾的生命與財產安全；但台北駐地至今已使用超過40年，不只廳舍老舊、棚廠空間也僅能停放2架「海豚」直升機，亟待擴建改善，因此，該駐地2023年起啟動新建工程。



請繼續往下閱讀...

空勤總隊台北駐地自2023年5月啟動新建大樓、棚廠工程，原定2028年完工，最新公告指出整體工期將拉長至2029年，黑鷹進駐時程也同步延後。（內政部空勤總隊官網）

而空勤總隊最新公告指出，該駐地新建工程自前年5月開工後，目前工程進度已達41%，全案預計2029年完工啟用，屆時處可容納空勤總隊總隊部、勤務第一大隊及所屬2個飛行隊；機隊棚廠空間也將從原先的2架海豚機，擴增為「3架黑鷹機、3架海豚機」，有效涵括北部海域及離島的搜救範圍，提升北部地區山林與海域空中救援量能。

作為國內唯一配備航空器並執行空中救援任務的公務機關，空勤總隊自2005年成立以來，無論天候、地勢、海象皆使命必達，全力拯救待援者性命；根據官方統計，該隊過去20年間已執行各類空中任務達11萬7952架次、8748人獲救，維繫數以千計家庭的幸福圓滿。

今年6月隨海巡雲林艦登場的N3型海豚直升機。全機隊9架預計2030年前完成升級，屆時將可聯手黑鷹進駐擴建的台北駐地棚廠，強化北部空搜、救援能量。（本報資料照，記者李惠洲攝）

與此同時，空勤總隊今（2025）年起也已展開「海豚」機隊的升級工作，該機隊預計在2030年前全面升級至航電數位化的N3+等級，屆時也有望進駐台北棚廠，進一步強化飛搜效能。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法