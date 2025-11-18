烏哈爾科夫遭俄飛彈襲擊 1少女不治身亡 9人受傷

俄羅斯18日攻擊烏克蘭哈爾科夫州與第聶伯羅彼得羅夫斯克州，造成1死9傷。（擷自X@SU_57R）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭哈爾科夫州州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）今（18）日稱，俄羅斯的飛彈襲擊造成1名少女死亡和至少9人受傷。

根據《法新社》報導，西涅古波夫在Telegram上表示，飛彈攻擊哈爾科夫州別列斯廷市（Berestyn），1名身受重傷的17歲少女於醫院去世。他補充，初步消息顯示共有9人受傷，其中包括1名16歲男孩。

鄰近的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk ）州長海瓦年科（Vladyslav Haivanenko）指出，無人機襲擊導致該州第聶伯羅市（Dnipro）發生火災，但他沒有透露可能的傷亡情況。

俄羅斯17日也對烏克蘭東部發生空襲，造成5人死亡和1所幼兒園被摧毀。

烏克蘭緊急事務部門稱，哈爾科夫州前線城市巴拉克利亞（Balakliya）1處居民區遭到空襲，導致3人死亡。海瓦年科說，俄羅斯空襲造成2名平民死亡。

值得注意的是，烏克蘭18日遭空襲事件發生前，烏克蘭總統澤倫斯基與法國總統馬克宏簽署軍購意向書。烏克蘭將向法國採購多達100架戰鬥機和其他裝備，包括無人機。

