射程涵蓋中國！駐日美軍中程飛彈系統「堤豐」撤出岩國基地

美軍陸戰隊今年9月在山口縣岩國基地展示堤豐中程飛彈系統。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛省中國四國防衛局17日通知岩國市政府，今年9月部署在駐日美軍岩國基地的中程飛彈系統「堤豐」（Typhon, 又譯泰風）已經撤出。

共同社報導，岩國市政府透露，防衛省最初承諾，將在9月25日美日「堅毅之龍」（Resolute Dragon）聯合演習結束後約1週左右撤出。岩國市基地政策課課長岡田雅敏對此表示：「與最初的說明並不一致，可能損害信任關係。將敦促中央政府妥善提供資訊。」

請繼續往下閱讀...

堤豐系統為參與堅毅之龍聯演，9月首度在日本境內部署，遭中國及俄羅斯強烈反對。北京批評其為破壞穩定的武器。堤豐系統可射擊射程達1600公里的「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈及「標準六型」（SM-6）飛彈，涵蓋北京與上海，甚至俄羅斯部分地區，牽制中國的意味明顯。

美國陸軍表示，堤豐系統將在演習後撤出日本，但拒絕透露下一個部署地點，或者是否再度返回日本。廣島、山口兩縣市民團體本月10日向中國四國防衛局提交申請書，要求立即將堤豐撤出，理由是「可能成為優先攻擊目標」等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法