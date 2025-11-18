美國海軍作戰部長：密切關注中國海軍快速擴張

美國海軍作戰部長柯德爾表示，隨著中國迅速擴建其世界規模最大的海軍，美國與亞洲盟友南韓和日本的合作，對自身的造船能力至關重要。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國海軍作戰部長柯德爾（Daryl Caudle）17日表示，隨著中國迅速擴建其世界規模最大的海軍，中國的造船能力「令人印象深刻」。他表示，美國與亞洲盟友南韓和日本的合作，對自身的造船能力至關重要。

柯德爾正在進行為期10天的亞洲出訪行程，他17日在日本受訪表示：「他們（北京）如何在全球範圍內運用這些航空母艦，當然是我關注的問題。」

中國11月7日為其最新航空母艦「福建號」舉行授旗儀式，並在1週後開始最先進的兩棲攻擊艦的海試。中國海軍的艦艇數量已超過美國海軍，但在航空母艦、兩棲攻擊艦和其他關鍵艦艇方面，中國海軍的數量仍比美國少。

柯德爾表示：「我們正密切關注他們的動向，看看他們接下來會怎麼做」。柯德爾在談到中國新型兩棲攻擊艦時也不諱言：「那是一艘大型艦艇，性能非常出色。」但他補充說，美國擁有眾多盟友，包括日本、南韓、澳洲及該地區其他夥伴，本身即擁有相當強大的聯合力量。

他這次訪問東京之際，正值日本保守派新首相高市早苗暗示中國若對台灣採取行動，可能會引發日本的軍事回應，此舉加劇日本與中國的緊張關係。

柯德爾17日造訪位於橫須賀的美國海軍基地和當地一家造船廠。他說：「我們願意與日本和南韓合作，共同提升美國的造船能力。」

他還稱，根據近期與美國達成的協議，南韓建造核動力潛艦的計畫「尚處於萌芽階段」。

日本也表達發展核潛艦的意願，但在一個曾經遭受原子彈轟炸且奉行非核原則的國家，這項計畫可能會面臨公眾的反對。

