傳陳宏詩接任侍衛長升中將 邵智君調升十軍團指揮官

總統府副侍衛長陳宏詩少將傳將在月底升任侍衛長，並晉任為陸軍中將。圖為陳宏詩在擔任裝甲586旅旅長時期的畫面。（圖：取自青年日報）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍將領月底有大幅度的調整，軍方內部今天傳出，總統府侍衛長將有異動，去年5月就任侍衛長的邵智君中將，月底將升任陸軍十軍團指揮官，侍衛長一職將由現任副侍衛長陳宏詩少將升任，並晉任為陸軍中將。

至於副侍衛長一職，依據府內及特勤系統任務分工，必須兼任總統警衛室主任一職，軍方將依規定由三軍系統提報人選由總統圈定。

賴清德總統在去年520上任，軍方依規定在就任前即先前提報侍衛長人選，由當時的總統當選人賴清德圈定，最後由砲兵指揮官出身的邵智君出線，邵智君也由陸軍少將晉任為陸軍中將。邵智君畢業於陸官80年班，2016年晉任少將，曾任陸軍五八砲指部指揮官、砲訓部指揮官、陸軍司令部人事軍務處長等職。

十軍團為台灣中部的作戰要地，軍團指揮官也兼任第五作戰區指揮官重任，在作戰期間位職責是要統轄作戰區內的軍警海巡等單位，若遇重大天然災害時，同樣是由作戰區指揮官來指揮調度。十軍團現任指揮官為李榮華中將，月底傳將升任為陸軍副司令，現任陸軍副司令李天龍中將調任為國防部副參謀總長職務。

總統府侍衛長邵智君中將傳將升任陸軍十軍團指揮官。圖為邵智君晉任少將時期的畫面。（資料照）

軍方內部傳出，新任總統府侍衛長將由侍衛長陳宏詩少將升任，並且在月底晉任為陸軍中將。依據府內及特勤系統任務分工，侍衛長除了統籌指揮總統府及正副總統官邸安全之外，由於特勤任務相當複雜，侍衛長的另一個身份，則是國安局特勤中心兼任副指揮官。

陳宏詩是裝甲兵出身，陸官81年班畢業，曾任陸軍官校學指部指揮官，2021年接任陸軍10軍團裝甲586旅旅長時晉任少將，隨後在2022年9月1日調任陸軍10軍團參謀長，再接任陸軍司令部後勤處長，今年4月接任總統府副侍衛長至今。

