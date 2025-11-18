北韓批美韓「聯合情況說明書」將對抗意圖正式化 將予以反制

平壤當局就美韓「聯合情況說明書」及美韓安全協商會議聯合聲明作出回應，稱將採取更符合國家主權與安全利益、更具現實應對性的措施，以維護地區和平。（路透檔案照）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北韓「朝中社」18日報導，平壤當局就美韓首腦會談「聯合情況說明書」及美韓安全協商會議聯合聲明作出回應，稱將「採取更符合國家主權與安全利益、更具現實應對性的措施，以維護地區和平」。

據報導，朝中社發表題為「持續對北敵視的美韓同盟對抗宣言」評論，指出「美韓妄圖持續採取敵對態度的對抗性企圖再次被正式化、政策化」。這是美韓「聯合情況說明書」與SCM聯合聲明於14日發表後，北韓時隔4天作出的首次正式回應。

北韓批評，此次美韓首腦會談公布的內容，是川普政府對北韓政策基調「最鮮明的展現」，又指「美國與南韓在最高層級共同確認北韓的全面無核化，集中體現徹底否定我國憲法的對抗意志」。

北韓同時強調，「由此，圍繞美國現任政府對北韓政策的內涵與走向，媒體與專家界持續不斷的爭論終於畫下句點。我們認為，國際社會也因此對美國對北韓立場形成更為明確的認知」。

針對美韓使用「北韓全面無核化」此一表述，北韓表示強烈反對，認為此舉「否定國家的實體與存在」。

北韓還就南韓建造核動力潛艦獲得美方批准一事表示，「此舉不僅突破韓半島地區邊界，更將導致亞太地區軍事安全局勢動蕩，並在全球範圍內引發核管控失控的嚴重事態發展」。

北韓進一步指出，南韓擁有核潛艦是邁向「自主核武裝」的鋪墊之舉，此舉將引發「核不擴散條約」簽署國的「核骨牌效應」，並導致軍備競賽更加激烈。

北韓最後強調，隨著美韓同盟推進區域化與現代化，美國試圖在亞太地區構建由其主導的北約（NATO）式安全架構，以包圍與遏制競爭對手的霸權圖謀正日益具體化。在地區及國際安全局勢愈加不穩定的當下，此一現實要求相關各方提高警覺，並加倍付出負責任的應對努力。

