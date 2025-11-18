海軍11/22營區開放 作戰艦先休息 玉山艦、大武艦挑全民國防大梁

海軍玉山軍艦今年將在扛起營區開放「全民國防教育」大梁。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部計畫22日上午9點至下午4點，在高雄新濱營區舉辦「114年國防知性之旅活動」，軍方規劃水面艦艇開放部分，將由玉山號兩棲船塢運輸艦、大武號救難艦等2艘國造艦艇挑起大梁，與往年安排作戰艦開放的情形略有不同；據了解，國軍依照任務安排營區開放兵力與艦艇，也盼藉由營區開放，增進民眾對國軍的支持。

若比對前年同樣在新濱碼頭舉辦的海軍營區開放活動，當年除了玉山艦，還有沱江級巡邏艦、快速布雷艇各一艘供民眾登艦參觀。今年的艦艇開放部分，則由玉山艦及司職海上艦艇救難的大武號救難艦，擔綱全民國防推廣的重任。

海軍大武號救難艦將首度在營區開放之中，開放民眾登艦參觀。（資料照）

玉山艦排水量超過1萬噸，是海軍重要的運補及兩棲作戰艦艇；大武號救難艦是大武級艦的首艦，排水量約3250噸，可以拖帶萬噸以上船隻，並進行海上人道救援任務，由於該艦去年10月才交付海軍，因此，這是其首度參加營區開放活動。



據了解，營區開放兵力的規劃，皆依照國軍的任務安排進行，軍方人員皆未多置喙。

另外，根據國防部公布資訊，民眾除了可以在玉山艦上，近距離接觸4輛AAV7兩棲突擊車、4艘機械化登陸艇（LCM），還可參觀陸戰隊指揮部的M109突擊艇、雙聯裝刺針飛彈、標槍飛彈、紅雀二型無人機、監偵型無人機等，以及海軍艦隊指揮部的機動飛彈車及雷達車、銳鳶無人機、陸用型監偵無人機、艦載型監偵無人機等裝備。

