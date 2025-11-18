美俄匿蹤戰機杜拜航展「王牌對決」！F-35與Su-57罕見同場較勁

美國F-35「閃電II」匿蹤戰機（圖）17日在杜拜航空展進行飛行展示，與其主要競爭對手俄羅斯Su-57同場較勁，互別苗頭。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕東軍火市場上演美俄王牌對決！根據《彭博》報導，美國洛克希德・馬丁公司（Lockheed Martin）的F-35「閃電II」（F-35 Lightning II）與俄羅斯聯合航空製造集團（UAC）的Su-57（北約代號：「惡棍」，Felon）兩款第五代匿蹤戰機，週一在杜拜航空展上罕見地同場進行飛行性能展示，為爭奪中東地區數十億美元的國防預算，展開正面交鋒。

在杜拜的阿勒馬克圖姆國際機場（Al Maktoum International Airport）上空，美軍F-35戰機於17日下午率先升空，進行了8分鐘的飛行展示。約90分鐘後，俄軍的Su-57E接力登場，向潛在買家展示其性能。報導指出，在烏俄戰爭的背景下，美國與俄羅斯的軍火製造商在同一場航展上競技，實屬罕見。

請繼續往下閱讀...

???? RUSSIA SHOWS OFF SU-57E IN DUBAI - STILL NO BUYERS, JUST VIBES



?️ F-35 VS. SU-57: STEALTH SHOWDOWN HITS DUBAI SKIES



Lockheed’s $100M F-35 and Russia’s mysterious Su-57E just went head-to-head at the Dubai Airshow, a rare flex from both superpowers in the same airspace.… pic.twitter.com/vBjTBrTgV7 — Mario Nawfal （@MarioNawfal） November 17, 2025

主辦國阿拉伯聯合大公國曾尋求購買F-35，但因美國要求其從電信網路中移除中國華為公司的設備，並採取其他與中國保持距離的措施，已於2021年暫停相關談判。

俄羅斯Su-57（北約代號：「惡棍」）匿蹤戰機17日在杜拜航空展進行飛行展示，並罕見開啟內部彈艙。（法新社）

然而，美國總統川普17日才剛證實，計劃批准向沙烏地阿拉伯出售F-35。若此案成真，沙烏地將成為繼以色列之後，中東第二個操作此款最先進匿蹤戰機的國家。

相較於已有多國採購的F-35，Su-57E至今尚未有任何外銷紀錄，其單價也未曾公開。為吸引買家，俄羅斯聯合航空製造集團在聲明中表示，願意為外國客戶提供「本地化生產」的選項，軍售案將包含「技術轉移」。

然而，報導也指出，由於Su-57E的真實性能細節外界所知甚少，各國難以對其進行有效評估。此外，匿蹤戰機複雜且高昂的操作與維護成本，也可能讓部分國家寧願選擇採購更多數量、性能次一級的傳統戰機，而非僅僅購買少量匿蹤戰機。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法