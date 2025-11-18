陸軍一口氣有4位中將職務出缺 5大作戰區指揮官「這3個」都換人

陸軍系統將領月底有大幅度的調整，陸軍副司令李天龍中將接任國防部副參謀總長。圖為李天龍在擔任國防部次長期間，曾接受本報節目專訪。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍系統在本月底有大幅調度，包括月底屆齡退伍的副參謀總長陳忠文中將丶全動署長李定中中將丶後備指揮官劉協慶中將，以及因健康因素提早於十月中旬退伍的國防大學副校長葉國輝中將，一口氣將有4個資深中將職待補，而根據軍方內部今天傳出消息指出，國軍有5大作戰區，其中3個作戰區指揮官都將在月底異動。

資深官員今天表示，此波陸軍系統將領調動的幅度很大，賴清德總統本週已分批約見新職將領，預計在下週舉行的將官晉任典禮過後即可揭曉。

軍方內部人士說，目前傳出的異動名單，包括：副總長陳忠文中將屆退，由陸軍副司令李天龍中將接任，並由陸軍十軍團指揮官李榮華中將升任陸軍副司令，十軍團指揮官（兼任第五作戰區指揮官）則由總統府侍衛長邵智君中將升任，副侍衛長陳宏詩升任侍衛長並晉任為陸軍中將。

此外，全動署長李定中中將丶後備指揮部指揮官劉協慶中將雙雙屆退，軍方內部傳出，將由陸軍八軍團指揮官廖建興中將接任全動署長，八軍團（兼任第四作戰區指揮官）則由現任花東防衛指揮部指揮官劉暐欣中將升任，花防部（兼任第二作戰區指揮官）由陸軍少將黃超政升任，並晉任為陸軍中將。後備指揮部指揮官傳由陸軍教準部指揮官俞文鎮中將接任，並由六軍團副指揮官孔乃德中將升任教準部，六軍團副指揮官則由尹昌榮少將升任，並晉任為陸軍中將。

另一方面，國防大學副校長葉國輝中將在十月中旬因健康因素辦理提早退伍，職缺也在此波將領調動中予以補實，軍方內部訊息指出，將由國防部人事次長室次長劉沛智中將接任，並由侯嘉倫少將升任人事次長，同時晉任為陸軍中將。

