中科院11/21起辦國防AI論壇、神盾盃資安賽 40組多駭客競逐70萬獎金

中科院11月21至24日在大台南會展中心，首度舉辦「2025國防AI應用創新競賽與論壇」，以及第十屆神盾盃資安競賽，圖為去年度神盾盃舉辦情形。（取自中科院網站）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中科院今日表示，中科院11月21至24日在大台南會展中心，首度舉辦總獎金超過200萬元的「2025國防AI應用創新競賽與論壇」，以及第十屆神盾盃資安競賽，邀請國內產學研菁英共襄盛舉，透過激烈賽事和專題講座的方式，激發國防AI的創新動能，推動台灣邁向智慧國防新時代。其中，神盾盃賽事部分，將有40多組駭客高手參加，角逐總金額70萬元獎金。

中科院透過新聞稿表示，這次論壇分以「主權AI與國防應用」等4項議題，說明AI導入不對稱戰力及國防科技的重要性；並藉由科研開發計畫，運用科技新創和半導體實力，提升不對稱戰力的能量，掌握拒敵的資訊優勢，推升全民防衛韌性。

AI競賽方面，中科院表示，分為學生、社會組等二類，共計73支隊伍報名參賽，針對「國防自主科技應用」、「軍民通用技術發展」等6項主題，展開激烈角逐；最終決賽分由各類前10名進行評選，從無人載具、戰場感知、智慧後勤至資安防護，展現新世代團隊結合AI創意與國防戰略的前瞻能力。

請繼續往下閱讀...

中科院表示，今年神盾盃資安競賽邁入第十年，吸引國內大專院校40餘組駭客高手參加；首度在決賽時，引入「霸主攻防戰」，由去年冠軍隊擔任晉級對戰關主，透過「誘導AI」等網攻手法，以及與「微智安聯」公司合作設計的「內網滲透」等情景的題型，讓學生挑戰攻防回合、名次、霸主等共70萬元獎金；同時藉此建立中科院與業界、學界的交流管道；學生在未來服役時，將優先納入資通電軍專才人選，才能適才適所、發揮所長，強化國軍資通訊的戰力。

資訊展期間，中科院現場設有數位鑑識VR等遊戲體驗區，讓參觀民眾藉寓教於樂方式，建立資訊安全觀念和共識；同時設置人才招募攤位，提供詳細徵才資訊，歡迎有志發展長才的優秀青年洽詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法