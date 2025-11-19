自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

恢復生產軍用炸藥！英國將建立嶄新軍備彈藥工廠系統

2025/11/19 10:49

英國國防大臣希利19日將宣布軍備彈藥工廠潛在選址計劃，首座工廠的預計將於2026年動工。（路透）英國國防大臣希利19日將宣布軍備彈藥工廠潛在選址計劃，首座工廠的預計將於2026年動工。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕英國將打造嶄新的軍備彈藥工廠系統，提高其作戰準備能力，此舉將促使英國於近20年來首度恢復國內軍用炸藥產能。英國國防大臣希利（John Healey）19日將宣布新的潛在選址計劃，並確認首座工廠將於2026年動工。

路透報導，英國政府公告了的許多關鍵細節，包括今年6月承諾追加15億英鎊（約新台幣615億元），用於軍火及相關零件生產；已確認至少13個潛在廠址，預計明年動工；這些工廠將為英國陸軍生產彈藥、推進劑、炸藥等爆破材料，同時向烏克蘭提供支援。

與此同時，軍備彈藥工廠系統預計新增至少1000個就業機會；已撥款展開可行性研究，可望啟動大規模生產；首座工廠的設計規劃工作正在進行當中；2座新的無人機工廠本週在英格蘭西南部正式啟用，已獲得2.5億英鎊（約新台幣102億元）經費，為國防發展協議的一部分。

此外，英國國防部19日將發布採購說明，概述近年投資計畫和9種關鍵材料。英國施凱爾內閣今年6月發布「戰略防衛檢討」（SDR），揭示英國未來至少10年的國防改革路徑。SDR並未將中國定調為「威脅」或「敵國」，而形容中國為「持久挑戰」（persistent challenge）。

