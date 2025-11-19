美國會報告示警：中國多重施壓、可數小時內對我「突襲」

圖為本（11）月初正式服役的解放軍第三艘航艦「福建號」（舷號18）。（中國解放軍海軍X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕中國近年急遽擴張軍事實力，同步加強對我壓迫力度，從早期的文攻武嚇到近年的灰色地帶襲擾，乃至以認知作戰操縱社會輿論，多管齊下威脅已讓鄰國和全球警報響起。對此，美國會最新年度報告指出，中國除以軍事手段對我強加主權統治意圖，更不斷挑撥國內朝野和台、美關係，未來更可能具備數小時內封鎖、侵略我國的能力，不可不慎。

隸屬美國國會的跨黨派單位「美中經濟暨安全檢討委員會」（US-China Commission, USCC），美東當地時間18日發布年度報告，總篇幅超過700頁。其中，報告在總結部分以獨立章節闡述台海情境，直言中國正加速提升軍事能力，強調解放軍可在幾無預警下（with a little advanced warning）對我實質封鎖，甚至快速轉為入侵行動，整個過程僅需「數小時」（within a matter of hours）。

美中經濟暨安全檢討委員會年度總結報告指出，中國近年急速擴軍，對我施壓手段也多管齊下，除軍演、灰襲作戰外，也藉由認知作戰、破壞海底電纜等手段，試圖操縱國內輿論、朝野和諧與台美關係。（擷自「美中經濟暨安全檢討委員會」年度總結報告）

另一方面，該報告也提及，中國對我在軍事以外的壓迫手段，諸如經濟施壓、資訊戰等，藉由認知操作國內朝野和諧並挑撥台美關係，影響大眾輿論；對此，我國則以加強軍事嚇阻、社會韌性等措施，加速建構整體性的不對稱戰力，同時也運用先進半導體科技，來擺脫對中國的經濟依賴並拉攏國際結盟。

而美國會年度報告的警告，事實上也與國防部月前最新公布的報告觀點高度相似。

我國國防部今年8月發布的《中共軍力報告書》，內容即點出中國在強軍思想主導下，目標在2035年前完成軍事全面現代化，並企圖主掌第二島鏈以西的軍力投射優勢，實現「台海內海化」目的；此外，解放軍更可能從原有的24浬襲擾轉為對我針對性演習，透過「由訓轉戰」、「由演轉戰」方式，遂行封鎖及「反介入／區域拒止」（A2/AD）作為。

