「聯勇操演」落山風中登場 國軍展現精實戰力

「聯勇操演」地面部隊進入演訓場地。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東三軍聯訓基地展開「聯勇操演」第一周，各式兵器輪番上陣，火力全開，模擬實戰，遇到近日強大落山風也成考驗。本次聯勇操演射擊通告顯示，除步槍、狙擊槍與各式機槍外，還有戰車砲、迫砲及標槍飛彈等裝備登場，夜間照明彈升空後，聯訓基地內砲聲隆隆，氣勢震撼，宛如真實戰場。

「聯勇操演」落山風中登場。（記者蔡宗憲攝）

軍方本周從夜間驅離敵軍警戒部隊，到日間主力反擊，操演設計環環相扣，在強大落山風影響下，考驗官兵的戰術執行與應變能力，除磨練單兵戰技，更強化三軍聯合作戰的默契。

戰鬥機配合地面部隊出擊。（記者蔡宗憲攝）

軍方表示，聯勇操演透過實戰模擬，淬鍊國軍戰力，從夜間削弱敵方外圍防線，到日間發動全面反擊，展現國軍靈活機動的戰術運用，面對中共武力威脅，國軍以堅實訓練為後盾，展現無畏的戰鬥意志與堅定信念。

攻擊直升機配合地面部隊出擊。（記者蔡宗憲攝）

