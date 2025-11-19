自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

「聯勇操演」落山風中登場 國軍展現精實戰力

2025/11/19 10:17

「聯勇操演」地面部隊進入演訓場地。（記者蔡宗憲攝）「聯勇操演」地面部隊進入演訓場地。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東三軍聯訓基地展開「聯勇操演」第一周，各式兵器輪番上陣，火力全開，模擬實戰，遇到近日強大落山風也成考驗。本次聯勇操演射擊通告顯示，除步槍、狙擊槍與各式機槍外，還有戰車砲、迫砲及標槍飛彈等裝備登場，夜間照明彈升空後，聯訓基地內砲聲隆隆，氣勢震撼，宛如真實戰場。

「聯勇操演」落山風中登場。（記者蔡宗憲攝）「聯勇操演」落山風中登場。（記者蔡宗憲攝）
軍方本周從夜間驅離敵軍警戒部隊，到日間主力反擊，操演設計環環相扣，在強大落山風影響下，考驗官兵的戰術執行與應變能力，除磨練單兵戰技，更強化三軍聯合作戰的默契。

戰鬥機配合地面部隊出擊。（記者蔡宗憲攝）戰鬥機配合地面部隊出擊。（記者蔡宗憲攝）
軍方表示，聯勇操演透過實戰模擬，淬鍊國軍戰力，從夜間削弱敵方外圍防線，到日間發動全面反擊，展現國軍靈活機動的戰術運用，面對中共武力威脅，國軍以堅實訓練為後盾，展現無畏的戰鬥意志與堅定信念。
攻擊直升機配合地面部隊出擊。（記者蔡宗憲攝）攻擊直升機配合地面部隊出擊。（記者蔡宗憲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中