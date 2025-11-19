限制級
中國出動14機艦擾台 7架次軍機逾越台海中線
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天（19日）公布，自昨（18）日上午6時至今（19）日上午6時止，合計偵獲中共軍機9架次、海軍艦艇4艘以及公務船1艘，持續在台灣周邊海、空域活動。其中，有7架次軍機逾越台灣海峽中線，進入我北部及西南空域。
據國防部公布示意圖，共軍空中活動主要分為2波，第一波活動時間介於昨上午7時30分至下午5時15分間，共出動主戰機7架次，其中有5架次逾越台灣海峽中線，進入北部空域活動。
第二波活動時間介於昨上午9時25分至上午11時，共出動主戰機2架次，這2架次均逾越台灣海峽中線進入西南空域活動。此次總計9架次軍機中，有7架次跨越中線進入我防空識別區。
除空中活動外，國軍合計偵獲中共海軍4艘艦艇及1艘公務船，持續在台海周邊進行活動。
國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。
