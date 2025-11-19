烏克蘭自掏腰包！美批准1.05億美元愛國者升級案 澤倫斯基想要27套

烏克蘭總統澤倫斯基日前公開表示，為抵禦俄軍空襲，烏克蘭亟需增購27套「愛國者」防空系統（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》等外電報導，在俄羅斯持續猛烈攻擊烏克蘭之際，美國國務院18日批准了一項價值1.05億美元（約新台幣32.7億元）的對外軍售案，用於升級與維持烏克蘭的愛國者（Patriot）飛彈防禦系統。然而，烏克蘭總統澤倫斯基日前才公開表示，烏克蘭計劃向美國訂購27套完整的愛國者系統。

美國國務院發布的聲明指出，此次批准的軍售案，主要內容是將烏克蘭現有的M901發射架，升級為更先進的M903構型。此項升級的最大優勢，在於能讓一套發射系統同時發射更多枚飛彈，從而提升攔截效率。此外，銷售項目還包括相關的地面支援設備、備件、維護、訓練及後勤軟體支援等服務。

此次升級費用將由烏克蘭支付。美國總統川普過去曾多次批評對烏克蘭的軍事援助，自2022年2月俄羅斯全面入侵以來，美國對烏軍援總額已達約670億美元。儘管川普呼籲結束戰爭，但俄羅斯拒絕了長期停火的呼籲，並持續對烏克蘭發動攻擊。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基上週宣布，烏克蘭計劃向美國訂購27套愛國者防空系統，以反制俄羅斯不斷升級的空襲。他同時補充說，在等待這些系統製造完成的期間，基輔正在考慮向歐洲國家「借用」類似系統的選項。

根據軍售文件，為執行此次升級案，美方將派遣約5名政府官員與15名承包商代表，前往歐洲作戰司令部，為期最長1個月，以支援相關訓練與定期會議。

美國國務院在聲明中強調：「此項軍售案將提升烏克蘭應對當前與未來威脅的能力。」國防安全合作局（DSCA）已向美國國會提交了必要的證明文件。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法