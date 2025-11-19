限制級
中國艦載電戰機「殲-15DT」 起降「福建號」畫面首度曝光
殲-15DT艦載電戰機首次在「福建號」起降畫面曝光。（圖擷自微博）
〔即時新聞／綜合報導〕中國第三艘航空母艦、首艘採用電磁彈射的「福建號」航艦正式服役，引發各國關注，中國官媒公布服役後首度海上實兵操演畫面，其中將「殲-15DT」艦載電戰機首次在「福建號」起降的畫面公開。
綜合中國媒體報導，解放軍第三艘航艦「福建號」日前展開正式服役後首度海上實兵操演，中國官媒公布畫面，此次「福建號」航艦編隊包括「延安號」、「通遼號」等軍艦，「延安號」屬於055型驅逐艦，被稱為航空母艦的「帶刀侍衛」。「通遼號」屬於054A型護衛艦，是多用途護衛艦，配備了防空飛彈、反艦飛彈和反潛飛彈，可執行反潛、防空、反艦等任務。
這些畫面同時也公布包含殲-35、殲-15T、殲-15DT、空警-600等多架艦載機彈射起飛和著艦畫面，其中殲-15DT在航艦起降畫面，是首度對外曝光。
殲-15DT在中共今年九三閱兵時首次公開亮相，屬於彈射型艦載電戰機，具備電子對抗和彈射起飛等功能，主要擔負編隊支援干擾、壓制等任務。
