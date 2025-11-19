限制級
南韓第一艘潛艦「張保皋號」將退役 今執行最後航海任務
南韓海軍首艘潛艦「張保皋號」19日將執行最後一次巡航任務，結束長達34年的服役生涯。（圖擷自Wiki）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓海軍首艘潛艦「張保皋號」（SS-061）19日將執行最後一次巡航任務，結束長達34年的服役生涯。
韓聯社報導，「張保皋號」潛艦將於19日下午自慶尚南道「鎮海海軍基地」啟航，執行約2小時的航海任務後返回，這將是其在年底正式退役前，執行的最後一項任務。
「張保皋號」潛艦1988年在德國哈德威造船廠開始建造，1991年下水，1992年被交付給南韓海軍，1993年6月作為南韓海軍首艘潛艦正式服役。潛艦名稱源自新羅時期著名將領張保皋，他以清海鎮為中心開拓對外貿易航道。
1992年至2025年服役期間，「張保皋號」潛艦航行里程累積約55萬公里，相當於環繞地球15圈。
