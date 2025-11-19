自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

南韓第一艘潛艦「張保皋號」將退役 今執行最後航海任務

2025/11/19 11:52

南韓海軍首艘潛艦「張保皋號」19日將執行最後一次巡航任務，結束長達34年的服役生涯。（圖擷自Wiki）南韓海軍首艘潛艦「張保皋號」19日將執行最後一次巡航任務，結束長達34年的服役生涯。（圖擷自Wiki）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓海軍首艘潛艦「張保皋號」（SS-061）19日將執行最後一次巡航任務，結束長達34年的服役生涯。

韓聯社報導，「張保皋號」潛艦將於19日下午自慶尚南道「鎮海海軍基地」啟航，執行約2小時的航海任務後返回，這將是其在年底正式退役前，執行的最後一項任務。

「張保皋號」潛艦1988年在德國哈德威造船廠開始建造，1991年下水，1992年被交付給南韓海軍，1993年6月作為南韓海軍首艘潛艦正式服役。潛艦名稱源自新羅時期著名將領張保皋，他以清海鎮為中心開拓對外貿易航道。

1992年至2025年服役期間，「張保皋號」潛艦航行里程累積約55萬公里，相當於環繞地球15圈。

美國與南韓本月18日在西太平洋展開為期1個月的「沉默鯊魚」（Silent Shark）聯合反潛演習，南韓首度派遣國造「張保皋Ⅲ級」（KSS-Ⅲ）柴電潛艦2號艦「安武號」（SS-085）參演，展現接班氣勢。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中