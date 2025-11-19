076兩棲攻擊艦、殲-35戰機…這些中國裝備被美國會報告點名用於攻台

在中國航艦福建號起降的殲-35戰機。（取自中國解放軍海軍X）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國會的美中經濟暨安全檢討委員會18日發布年度報告，點出中國對我國在內的諸多威脅，其中，報告提及，中國持續加強軍事能力，應對潛在的入侵台灣行動，包括「076型」兩棲攻擊艦、「殲-35」戰機，還是中國實驗性的伸縮橋梁串接登陸艇，以及民兵單位的改革，都可能用於對我國的潛在衝突當中。

美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission）是美國國會的下轄單位，其最新公布的年度報告內容陳述，中國已加強軍事實力因應潛在的入侵台灣行動，除了在台灣附近未間斷的軍事活動外，中國解放軍也在軍事裝備、作戰準備上取得進展，應對潛在的兩棲入侵（amphibious invasion）台灣行動。

這份報告列舉，中國除了研製新的自動化登陸艇，可以克服兩棲入侵台灣後的後勤挑戰外，還在今年3月演習時，驗證3艘新型登陸艇透過伸縮橋梁串接，形成一道長2700英尺（約822公尺）的移動式碼頭，一天可以卸載數百輛裝甲車。

請繼續往下閱讀...

中國076型兩棲攻擊艦「四川號」。（資料照，取自央視網）

該報告也提到，中國解放軍去年12月公開展示新款「076型」兩棲攻擊艦，被譽為世界最大的兩棲攻擊艦艇與首艘無人機航艦，可搭載戰機、直升機與無人機，對於更快速地入侵台灣有所幫助。

另外，中國去年11月公開展示第五代匿蹤戰機「殲-35A」，分析家認為，這型戰機將會在台灣東海岸活動，協助兩棲登陸作戰，或在中國試圖封鎖、隔離台灣時，執行禁航區相關任務；中國也在今年舉辦第二次世界大戰勝利的閱兵儀式上，展示了可打擊美國軍艦的極音速飛彈、可投入山地作戰的新型無人機，以及可抵禦無人機襲擊的輕型戰車等。

除了裝備籌獲，這份報告也提到，中國福建省在今年1月宣布了攸關民兵部隊專業化的改革舉措，這批部隊可能在與台灣軍事衝突中，發揮關鍵作用。因為中國民兵部隊在過去的訓練與待遇皆不足，而新的改革措施提高民兵部隊的經濟和聲譽層面回報。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法