美戰爭部公告我NASAMS採購合約 首批3套2031年交畢捍衛空防

〔記者陳治程／台北報導〕總統賴清德上月於國慶大典上拋出「台灣之盾」空防構想，而我國向美採購的NASAMS系統，被外界認為是形成的關鍵要素；該案去年經美方公告後，目前也已在明年國防預算中公開，就等首批裝備抵台。不過，美國戰爭部（原國防部）近日發布該案合約公告，宣布美商RTX公司已獲合約，首批3套將於2031年前交付完畢，強化我國防安全。

美國戰爭部當地時間17日公告顯示，美國RTX公司（原雷神）現已獲得一紙6億9894萬8760美元（約新台幣215億4859萬元）的採購合約，由美國陸軍合約管理指揮部承辦我國「國家先進地對空防空飛彈系統」相關裝備採購作業，全案預計2031年2月底前執行完畢，上述經費由美國2026財年（FY 2026）對台軍售資金支應。

經查證比對，此案應為我國去（2024）年獲美國國務院同意出售的首批NASAMS系統，而非外傳下一輪增購的次批同型裝備。

我國是在去年10月獲美出售NASAMS系統，並在今年8月送至立法院的明（2026）年度國防預算中轉為公開項目。根據預算書資訊，空軍規劃自2024至2030年間編列新台幣357億4749萬1千元經費，籌獲系統雷達、發射系統和飛彈等主、次裝備；惟實際交運品項、數量涉及機密，軍方「不予揭露」。

NASAMS系統近年在俄烏戰場屢獲實戰成果，也獲北約盟友採用，在我國確定購得該系統後，被外界認定是台灣強化空防的關鍵要角；也被預期會在總統賴清德月前拋出的「台灣之盾」（T-Dome）構想中成為核心之一。

根據空軍在預算書的描述，因應我中樞及空軍基地、海軍港口、雷達站等固定目標，以及中長程防空部隊、戰管雷達機動過程會有遭突擊風險，因而籌建機動化、火力分配、指管及偵蒐整合機制的防空系統，建構重層攔截防禦火網，有效防護目標安全。

