川普派出「殺手」欲重啟俄烏和談 欽點陸軍部長赴基輔密談

美國陸軍部長德里斯科爾（圖），被總統川普稱為「殺手」，銜命前往基輔重啟俄烏和談。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》報導，美國總統川普已派遣一個由五角大廈高層組成的代表團，在本週三（19日）前往基輔，此為川普政府為重啟俄烏戰爭和平談判的最新嘗試。代表團由川普稱為「殺手」（killer）的陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）率領。

官員透露，德里斯科爾與另外兩名陸軍四星上將，預計將與烏克蘭總統澤倫斯基、其他烏國官員及軍方高層舉行會談。代表團成員包括美陸軍歐洲-非洲司令部司令多納赫上將（Christopher Donahue）與陸軍參謀長喬治上將（Randy George）。

一名高層官員表示：「總統已明確表示，是時候停止殺戮，達成協議結束戰爭了。」

報導指出，白宮決定轉向軍方高層主導談判，部分原因是認為莫斯科可能更願意接受由軍方斡旋的談判，同時也反映了對先前多次外交努力收效甚微的挫折感。派遣主要負責部隊訓練與裝備的陸軍部長執行外交任務，此舉非比尋常，但符合川普經常任用非傳統特使的風格。

川普曾公開稱讚德里斯科爾是個「殺手」，並因其致力於為陸軍部署百萬架新無人機而稱他為「無人機達人」。除了陸軍部長，川普還任命德里斯科爾兼任美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）代理局長。據悉，派遣德里斯科爾的想法，源於川普與副總統范斯之間的一次對話。

自從川普與俄羅斯總統普廷於8月在阿拉斯加舉行峰會後，美國的斡旋努力便陷入僵局，俄烏官員已數月未舉行直接會談。今年10月，在俄方官員明確表示無意達成協議後，川普取消了原訂在布達佩斯舉行的後續峰會，並對俄羅斯石油公司實施新制裁。

報導指出，德里斯科爾與喬治上將18日先飛往德國，在美軍基地與多納休上將會合，聽取情報簡報。隨後，他們於19日飛往波蘭，並在當晚搭乘夜間火車前往基輔。由於軍方人員未經國防部長批准不得進入烏克蘭，此行已獲得國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的特別許可。

