美政策轉變 烏克蘭首度發射ATACMS對俄源頭打擊
烏克蘭武裝部隊總參謀部今日表示，烏軍已成功運用ATACMS戰術飛彈系統對俄羅斯境內的軍事目標進行了精準打擊，並強調接下來也會繼續使用包括ATACMS在內的遠程打擊能力。（圖取自洛馬官網）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏克蘭武裝部隊總參謀部18日表示，烏軍已成功運用ATACMS戰術飛彈系統，對俄羅斯境內的軍事目標進行了精準打擊，並強調接下來也會繼續使用包括ATACMS在內的遠程打擊能力。代表美國不允許烏克蘭打擊俄羅斯的政策已經轉變，並持續放鬆管制。
軍聞網站「The Warzone」報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部強調，這是一次重大突破，凸顯烏克蘭對自身主權的堅定承諾。儘管俄羅斯持續施壓，烏克蘭人民依然堅韌不拔，展現出捍衛祖國的決心和毅力。
雖然烏克蘭並未說明ATACMS飛彈的發射數量等細節，但烏軍使用的是最新型號，射程將近200英里（約321公里），而最初型號僅超過160公里。
但報導也指出，儘管烏克蘭稱將繼續使用ATACMS飛彈，但其獲得的數量並不多，特別是在川普政府已經停止向烏克蘭運送飛彈，且美國自身也僅有數千枚。
而就在一個月前，華爾街日報才報導，五角大廈近數個月來，一直在阻止烏克蘭使用遠程飛彈打擊俄羅斯境內目標。這次烏軍的聲明，代表美國政策可能已有重大轉變。
「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）由海馬士多管火箭系統搭載，一次僅能搭載一枚。我國國軍則採購29套海馬士多管火箭系統，以及84枚射程達300公里的陸軍戰術飛彈（ATACMS），首批11套系統、64枚飛彈已於去年接裝，第二批內含18套發射系統、20枚飛彈，以及864枚射程達70公里的精準火箭，將於明年第四季交運。
