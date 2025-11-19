美「炸彈卡車」F-15EX或銷沙烏地！酬載13.3噸可掛12枚空對空飛彈

美軍F-15EX「鷹II式」戰機酬載能力驚人，最多可掛載12枚AIM-120空對空飛彈。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事新聞網站《Army Recognition》報導，沙烏地阿拉伯正考慮向美國採購波音公司（Boeing）最新型的F-15EX「鷹II式」（Eagle II）戰鬥機。報導分析，在F-35匿蹤戰機的採購案，仍受政治與出口條件談判影響的背景下，F-15EX被視為一個能更快速取得的選項，可用於汰換其老舊的F-15C/D機隊。

波音公司在2024年初的利雅德世界防務展上，已證實正與沙烏地洽談F-15EX採購案。報導指出，近年來為因應葉門胡塞（Houthi）組織與伊朗的區域威脅，沙烏地空軍的F-15與「颱風」（Typhoon）戰機，頻繁執行反無人機、攔截巡弋飛彈及遠程打擊等任務，作戰負荷沉重。

報導稱，波音提出的方案包含了與沙烏地「2030願景」（Saudi Vision 2030）契合的工業合作計畫。內容提及技術轉移，並透過與沙烏地軍事工業公司（SAMI）合作，在沙國境內建立F-15EX的製造、維修與升級能力，甚至計劃將沙國企業納入F-15EX的全球供應鏈。

F-15EX「鷹II式」是「先進鷹」（Advanced Eagle）系列的最新成員，其技術基礎源自為沙烏地開發的F-15SA，與為卡達開發的F-15QA。美國空軍在2010年代末期，決定採購此機型，主因是F-22匿蹤戰機產量遭削減，加上F-35部署進度延遲，需要一款能快速整合的機種，來汰換老化的F-15C/D機隊。

掛載能力強大 可任「炸彈卡車」

根據報導，F-15EX戰機的核心升級，包括壽命長達2萬飛行小時的強化機身、全數位化的線傳飛控系統、AN/APG-82（V）1主動電子掃描陣列（AESA）雷達，以及全新的數位化座艙。

F-15EX戰機酬載能力約為13.3噸，在空優任務中最多可掛載12枚AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）。在對地打擊任務中，則能攜帶多種精準導引炸彈、巡弋飛彈等武器，使其能扮演「炸彈卡車」的角色，與匿蹤平台在複雜作戰中相輔相成。

