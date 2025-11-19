援烏預算大增3成5 德國會預算委員會追加千億通過

圖為德國援烏的PzH 2000自走砲。（圖取自X@deaidua）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美媒《政客》（Politico）報導，在經過徹夜的馬拉松式談判後，德國聯邦議會的預算委員會，14日通過對烏克蘭軍援的30億歐元（約新台幣1084.8億元）追加預算，2026年援烏預算增加至115億歐元（約新台幣4158.6億元），增幅達35％。

報導指出，在美國停止對烏援助後，歐洲國家試圖補上缺口，並改從美國武器庫存獲得軍援來源，但整體援助仍大幅下降。根據基爾研究所報告，今年夏季歐洲對烏克蘭的軍事援助已較年初下降約57%。

時任烏克蘭防長烏梅洛夫今年3月表示，德國提供的軍援已達280億歐元，占歐洲對烏克蘭總軍援的37%。

軍聞網站「Defence 24」報導，追加預算將用來採購火砲、無人機和裝甲車輛，部分資金則會向美國採購兩套愛國者飛彈系統，以補充數月前德國向烏克蘭移交的數量。

得益於德國今年通過豁免部分項目的債務「剎車」限制，德國聯邦議會預算委員會得以通過超過1800億歐元的債務，並追加預算。雖然該預算案仍有待11月底德國聯邦議會全體表決，但鑑於該國議會的委員會主義，該預算案有望能順利通過。

