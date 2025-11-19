ALTIUS-600M無人機首亮相！顧立雄視導訓練彈射擊：邁出重要一步

國防部長顧立雄聽取專人說明Altius-600M攻擊型無人機性能諸元。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕我國向美國廠商安杜里爾工業（Anduril Industries）採購的攻擊型無人機Altius-600M交裝神速，國防部表示，國防部長顧立雄昨（18）日親自前往陸軍無人機訓練中心視導，並親眼見證Altius-600M訓練金屬彈的射擊演練，他說，這象徵國軍建構無人載具作戰能量已邁出重要一步，未來三軍將陸續籌獲各型無人機，提升整體防衛作戰效能。

國防部今天發布新聞稿指出，顧立雄昨天前往視導陸軍無人機訓練中心，除聽取任務簡報；並走訪「室內飛行訓練場」、「沉浸式教室」，了解授課裝備性能諸元，以及受訓班隊課程設計與訓練模式。

請繼續往下閱讀...

國防部長顧立雄於陸軍無人機訓練中心室內飛行訓練場瞭解無人機授課實況。（國防部提供）

顧立雄也見證官兵演練射擊ALTIUS-600M攻擊型無人機訓練金屬彈，展現接裝成果，並特別頒發加菜金，嘉勉官兵在訓練上的辛勤付出及所獲成效。顧立雄肯定無人機訓練中心按計畫執行各項訓練，循序漸進強化官兵操作技巧，以及任務規劃、戰術運用及戰力整合能力；並期許單位不斷精進，以肆應未來作戰型態。

顧立雄說，ALTIUS-600M攻擊型無人機陸續接裝，象徵國軍建構無人載具作戰能量，已邁出重要一步。未來三軍將陸續籌獲各型無人機，並同步發展訓練規範及作戰教則，朝「新訓練、新思維、新裝備、新科技」方向發展，提升整體防衛作戰效能。

國防部長顧立雄觀看Altius-600M攻擊型無人機發射程序演練。（國防部提供）

顧立雄指出，這型無人機將持續撥交實兵部隊，未來結合戰演訓時機驗證效能。烏克蘭的實戰經驗顯示，即使在戰場上面對人力、資源劣勢，但廣泛地創新運用無人載具，仍可發揮不對稱作戰優勢。

他強調，國防部將依敵情威脅及防衛作戰需求，陸續籌獲各型無人機，同步發展訓練規範及作戰教則，期快速建立強韌嚇阻戰力，提升國軍整體防衛作戰效益。

幹部清點庫儲Altius-600M攻擊型無人機。（國防部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法