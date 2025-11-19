自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

愛國者飛彈防空最有效 波音應需求提高導引段產量3倍

2025/11/19 15:30

美國製「愛國者三型（MSE）」防空系統發射攔截彈。（圖：美國陸軍）美國製「愛國者三型（MSE）」防空系統發射攔截彈。（圖：美國陸軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏克蘭方面曾表示，先進的愛國者防空系統是應對俄羅斯飛彈最有效的武器，證明了該型飛彈的實戰性能。對此，波音公司已宣布，在美國聖路易斯已落成一座佔地超過千坪的工廠，目的要將愛國者飛彈導引段產量提升3倍。

軍聞網站「Army Recognition」報導，波音公司於近日杜拜航展宣布此消息，表示擴產的需求主要來自歐洲國家，他們正幫助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略，雖然工廠近期曾發生員工抗議，但對於產量提升3倍的目標仍充滿信心。

波音防務負責人帕克表示，波音早就預見了需求的增長，因此在正式訂單來臨前，就決定增加產能。根據波音今年的數據，該公司已在2024年將愛國者三型的導引段年產量提升至超過500枚，並會在2025年繼續提升。

在愛國者飛彈的供應鏈中，雷神公司提供AN/MPQ-65和LTAMDS地面雷達及火控系統，洛克希德．馬丁公司負責製造愛國者三型和增程型MSE的攔截彈，波音公司則作為原始設備製造商，為飛彈彈頭提供Ka波段毫米波主動雷達導引段，該導引段會在撞擊前的最後幾秒，將雷達反射轉化為精準的導引指令。

