限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
愛國者飛彈防空最有效 波音應需求提高導引段產量3倍
美國製「愛國者三型（MSE）」防空系統發射攔截彈。（圖：美國陸軍）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏克蘭方面曾表示，先進的愛國者防空系統是應對俄羅斯飛彈最有效的武器，證明了該型飛彈的實戰性能。對此，波音公司已宣布，在美國聖路易斯已落成一座佔地超過千坪的工廠，目的要將愛國者飛彈導引段產量提升3倍。
軍聞網站「Army Recognition」報導，波音公司於近日杜拜航展宣布此消息，表示擴產的需求主要來自歐洲國家，他們正幫助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略，雖然工廠近期曾發生員工抗議，但對於產量提升3倍的目標仍充滿信心。
請繼續往下閱讀...
波音防務負責人帕克表示，波音早就預見了需求的增長，因此在正式訂單來臨前，就決定增加產能。根據波音今年的數據，該公司已在2024年將愛國者三型的導引段年產量提升至超過500枚，並會在2025年繼續提升。
在愛國者飛彈的供應鏈中，雷神公司提供AN/MPQ-65和LTAMDS地面雷達及火控系統，洛克希德．馬丁公司負責製造愛國者三型和增程型MSE的攔截彈，波音公司則作為原始設備製造商，為飛彈彈頭提供Ka波段毫米波主動雷達導引段，該導引段會在撞擊前的最後幾秒，將雷達反射轉化為精準的導引指令。免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接