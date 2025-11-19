立委疑教召問卷違行政中立 召員駁「手機被管制刷什麼QR code」？

圖為國軍新制14天教召示意圖。（國防部全動署後備指揮部官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍推行新制14天教召邁入第四年，今年的召訓流路也進入尾聲，但立委馬文君今（19）日在外交國防委員會上質疑，有召員在教召期間被要求以手機填寫匿名問卷，但內容違反行政中立，要求國防部解釋；對此，不只全動署長李定中慎重澄清，就連近期在中部教召的召員聽聞此事也感到不解，坦言「手機被管制刷什麼QR code」。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部部長顧立雄報告「國軍心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」，並備質詢。期間，立委馬文君宣稱接獲中部召員陳情，指出他們在教召期間有被要求用手機掃描QR code、填寫匿名問卷，但問卷內容卻是關於政府施政滿意度、國防預算、國造潛艦名稱等政策有關問答，質疑這項要求違反行政中立、不該是教召常態，要求國防部解釋。

立委馬文君今（19）日在外交國防委員會質詢時指出，有中部召員表示近期在教召期間被要求用手機掃碼填國防政策問卷，質疑此舉行政中立；全動署長李定中則予以澄清。（擷自立法院隨選視訊IVOD）

對此，全民防衛動員署署長李定中中將表示，國軍新制14天教召期間，並不會要求召員以手機掃描QR code填寫問卷，只會請召員就當次教召的內容、課程等去做建議精進，藉以提升後備戰力；並強調國軍「永遠會保持行政中立」，以保護我國2300萬百姓的安全福祉為首要。

據了解，現行接受國軍後備教召的召員，在報到首日會收到一份公文袋，裏頭包含個人資料表、教召內容保密協定、手機保管同意書、每日操課考核單，以及教召內容建言表等多份手寫文件，日後填妥並繳回召訓單位，以利教召進行；而上述的「手機保管同意書」，就是因應教召手機未安裝MDM，須統一保管所致。

為滿足營區、陣地內資安要求，國軍針對新訓役男、後備召員等人員皆有繳交手機集中保管的要求，放在俗稱「養機場」的手機櫃裡。（國防部發言人官方Facebook）

記者實際向近期接受中部單位14天教召的召員查證，召員除表示未用手機掃碼填寫「匿名」問卷外，也指出上述的教召建言表是「具名」文件，會在解召前晚的連座談會上繳回召訓單位做參考；對此，召員表示立委可能誤把替代役召員的陳情，誤判為國軍後備召員的陳情，更強調國軍教召期間手機幾乎都被集中管制，「是要刷什麼QR code？」

