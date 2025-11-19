美媒獨家揭密！川普政府私下與俄協商 擬定烏克蘭終戰計畫

美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff），據報正主導與俄羅斯秘密協商烏克蘭終戰計畫。（彭博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國新聞網站《Axios》獨家披露，川普政府正秘密與俄羅斯磋商，並草擬一份全新的烏克蘭終戰方案；與此同時，《華爾街日報》證實，美國陸軍部長與陸軍參謀長也在戰時罕見抵達基輔，準備與烏克蘭領導層會談。此消息一出引發外界關注，美方是否正採取「先與莫斯科溝通、再向基輔說明」的路線。

《Axios》報導指稱，這份美俄秘密協商中的終戰方案，內容共有28項原則，其架構受到川普政府促成加薩協議的成功經驗啟發。知情人士透露，方案主要分成四大領域，包括烏克蘭和平、烏克蘭安全保證、歐洲安全，以及美國與俄羅斯及烏克蘭的未來關係。不過，最具爭議的烏東領土如何處置，目前仍不清楚。

據悉，川普政府派出的特使為魏科夫（Steve Witkoff），負責主導整份方案的起草。他與俄羅斯主權財富基金負責人德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）密集會晤，後者在10月24至26日訪問邁阿密期間，與美方代表閉門研商3天。德米崔耶夫在受訪時表示，他對方案前景感到樂觀，因為「與過去不同，這一次我們感覺俄羅斯的立場真正被聽見」。

美陸軍部長罕見戰時赴基輔 推動重啟和談

另據《華爾街日報》報導，美國陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）及陸軍參謀長喬治上將（Randy George）已在19日抵達基輔，展開未預告行程，預計與烏克蘭總統澤倫斯基、軍方高層與國會議員會晤。報導並指出，白宮之所以動用軍方高層介入，是因先前外交途徑成效有限，且期待莫斯科對軍方背景的斡旋有更高反應度。

烏克蘭方面已證實，美方正在推動一項新倡議，烏國官員透露，澤倫斯基的國安顧問烏梅洛夫（Rustem Umerov）已在邁阿密與威特科夫討論此一方案，並表示「我們知道美國人在做些什麼」，但未透露更多細節。白宮官員則向《Axios》重申，川普總統認為「是時候停止殺戮並尋求協議」，只要各方展現彈性，終止戰爭的可能性仍然存在。

《Axios》報導，美國政府已開始向歐洲盟友簡報這份初步架構，並計畫根據烏克蘭與歐洲的意見調整內容。德米崔耶夫表示，此一新架構試圖處理的不僅是烏克蘭戰事，也涵蓋「如何恢復美俄關係」與「如何為歐洲帶來持久安全」。美俄雙方都希望能在川普與普廷下一次會晤前，提出完整的書面版本。

