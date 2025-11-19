小心中國076兩棲攻擊艦 外媒：可在離岸300公里射無人機、導引飛彈

076型兩棲攻擊艦首艦四川號已下水，美國國會報告點名，可能對台海防務構成威脅。（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國美中經濟暨安全檢討委員會18日發布年度報告，特別點名「076型」兩棲攻擊艦等軍備，可能運用於潛在的入侵台灣行動。事實上，中國第一艘076型兩棲攻擊艦「四川艦」剛下水測試，但超過4萬噸的巨艦可搭載多種飛行器，外國軍事網站分析，且可能在我國飛彈射程外，在離岸150至300公里處利用無人機攻擊、導引飛彈或火箭打擊，可能改變中方應對台灣局勢計畫。

根據外國軍聞網站Army Recognition報導，比起排水量同為4萬噸的美軍「美利堅級」、「黃蜂級」兩棲突擊艦，可搭載大量的艦載機，但主要仰賴滑跳式甲板等起飛，並不具彈射器；土耳其的「阿納多盧」級兩棲攻擊艦、日本「出雲級」輕航艦等也沒有電磁彈射器與飛機攔阻裝置，這也使有著大型塢艙、有電磁彈射器的四川艦，可能創下全球先例。

這篇報導引述相關分析指，四川艦將是在高威脅環境下，進行無人機作戰的關鍵力量，也可能在跨越海峽投射力量的行動中，扮演核心角色。即使台灣的飛彈系統使得大型兩棲艦艇行動構成威脅，但實際作戰層面，四川艦可能在離岸150至300公里處，利用「攻擊-11」等攻擊無人機制壓對手防空系統，搜索機動飛彈發射陣地，甚至引導遠程反艦飛彈，並提供055型驅逐艦、遠火等部隊情監偵能力。

相關分析指，隨後，075型、071型等大型兩棲艦艇可在較安全的區域，透過艦載直升機與氣墊登陸艇，為後續登陸部隊提供支援。

不過，這篇分析也指，四川艦會是台灣與美國的反艦武器優先打擊目標。根據我國國防部的建軍規畫，國軍持續籌獲射程可達400公里的「雄三」增程型反艦飛彈，且未來可供輕型巡防艦、機動飛彈車搭載，延伸我國對於周遭海域的打擊範圍。

