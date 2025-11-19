完成8個月「高桅行動」 英威爾斯親王號航艦達FOC入北約指揮序列

圖為日前與印度海軍實施雙邊海上聯演的英國皇家海軍「威爾斯親王號」航艦（中，R09）。（英軍航艦打擊群X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕英國皇家海軍（Royal Navy）17日宣布，旗下的「威爾斯親王號」航艦（R09）打擊群在先後投入印太遠洋部署「高桅行動」、以及北約「獵鷹打擊」演習後，正式具備完全作戰能力（FOC），並納入北約指揮體系下，強化海上戰力；下階段將前進地中海投入今年第4次的「海王星打擊」演習，進一步深化聯戰能力。

皇家海軍表示，航空母艦「威爾斯親王號」航艦打擊群近期在部署多達24架F-35B戰機的狀態下，順利完成由義大利海軍主導的「獵鷹打擊25」（Falcon Strike 25）演習，此前，該打擊群更已完成長達8個月的「高桅行動」（Operation Highmast）印太遠洋部署，正式具備「完全作戰能力」，足以投入北約組織往後的作戰任務（mission ready）。

威爾斯親王號航艦日前參與義大利主導的「獵鷹打擊」演習期間，就以24架F-35B戰機的狀態參與，順利驗證完全作戰能力（FOC）。（英國皇家海軍官網）

英國外交大臣古柏及國防大臣希利，17日則在「威爾斯親王號」上，與義大利外長塔亞尼及防長克羅塞托，舉行英義外交國防「2加2」會談，商討共同抗衡混合戰威脅，以及強化歐洲安全。希利並宣布，「威爾斯親王號」航艦打擊群已被正式納入北約指揮架構，象徵北約麾下首次擁有一支搭載最多先進第5代戰機的航艦打擊群。

17日登上威爾斯親王號航艦，與義大利外長塔亞尼及防長克羅塞托舉行英義外交國防「2加2」會談的英國外交大臣古柏（左）、國防大臣希利（右）。（英軍航艦打擊群X帳號）

皇家海軍表示，在威爾斯親王號達FOC後，接下來還要再訪地中海，投入今年第4次的「海王星打擊」（Neptune Strike）聯合演習，針對海上目標打擊、艦載機作戰、兩棲登陸、反潛作戰及海域要道安全等科目進行演練，持續強化北約盟軍的聯合作戰能力及作業互通性。

