軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

日本授權生產「愛國者飛彈」 首次出口美國

2025/11/19 23:35

圖為美國陸軍第10防空與飛彈防禦司令部士兵，站在一套愛國者飛彈系統旁。（美聯社資料照）圖為美國陸軍第10防空與飛彈防禦司令部士兵，站在一套愛國者飛彈系統旁。（美聯社資料照）

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日媒19日報導，日本政府已在日前將一批授權生產的地對空誘導「愛國者飛彈」出口美國。這是日本在2023年修改規定後，首次出口完成品的殺傷性武器。美國方面不會將這批飛彈提供給第三國。

日本的愛國者飛彈是依據美國授權，由日本企業（主力為三菱重工）在國內生產，屬於「授權製造」的防衛裝備品。日本在2023年全面放寬「國內授權生產」裝備可出口至擁有完整品專利國家，去年7月公布將出售飛彈以補充美軍庫存。修訂前，日本僅被允許出口零組件。

愛國者飛彈為美國研發，用於由地面攔截敵方航空器與彈道飛彈。日本航空自衛隊也使用該系統，以防禦北韓的彈道飛彈威脅。日本經濟新聞報導，出口美國的消息在19日獲得多位相關人士證實。

