Altius-600M無人機不只能裝在拖車上 無人機、直升機、甲車也可搭載

國防部長顧立雄視導Altius-600M無人機訓練金屬彈發射情形，可以留意這型無人機裝設於兩輪拖車之上。（國防部提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部昨首度發布對美採購的Altius-600M攻擊型無人機試射情形，從軍方發布影像可見，國軍將Altius-600M無人機，採雙聯裝方式架設於兩輪拖車之上。事實上，用於反制裝甲車輛的Altius-600M，還可裝設於悍馬車等軍用車輛頂部，或者供直升機、無人機搭載，可說是「一彈多用」的典範。

國防部昨日發布國防部長顧立雄視導Altius-600M攻擊型無人機的照片與影像，讚許這型無人機陸續接裝後，國軍建構無人載具作戰能量，已邁出重要一步，三軍陸續籌獲各型無人機，同步發展訓練規範、作戰準則，朝「新訓練、新思維、新裝備、新科技」方向發展，提升整體防衛作戰效能。

值得注意的是，國軍公布一張顧立雄觀看Altius-600M攻擊型無人機的金屬訓練彈，從一輛可掛於悍馬車之後的兩輪拖車發射，並採雙聯裝配置。雖然尚不清楚，這是否為正撥交給實兵部隊的Altius-600M最終運用方式，但事實上，這型無人機可供許多儎台搭載。

Altius-600M無人機可從直升機發射。（取自安杜里爾官方影片）

根據廠商安杜里爾公開資訊，Altius-600M具備成熟的多領域發射能力，可供AC-130J攻擊機、UH-60「黑鷹」通用直升機、XQ-58無人機從空中發射，也可以裝設於輕型戰術車（MRZR）、聯合輕型戰術輪車（JLTV）的車頂之上，建構具備高機動性的快速打擊能力。

ALTIUS 600M無人機重達12.25公斤、滯空時間超過4小時，最大航程逾440公里，酬載組合多元，有「情監偵暨標定」（ISR&T）、訊號情報（SIGNINT），甚至能擔綱電戰儎台、通訊中繼節點使用；也能單純裝上尋標器及爆破彈頭，變身尺寸更大、火力更強的反裝甲飛彈，迎頭痛擊敵軍車輛。

