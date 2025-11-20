俄羅斯襲烏克蘭西部公寓大樓至少25死 澤倫斯基稱國際對俄施加壓力還不夠

烏克蘭19日表示，俄羅斯無人機和飛彈對烏克蘭西部城市特諾皮爾發動大規模攻擊，造成至少25人死亡。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭19日表示，俄羅斯無人機和飛彈對烏克蘭西部城市特諾皮爾（Ternopil）發動大規模攻擊，造成至少25人死亡。

根據《美聯社》報導，烏克蘭內政部長克里緬科（Ihor Klymenko）19日表示，俄羅斯夜間襲擊目標是特諾皮爾的2棟9層公寓大樓，該市距離波蘭邊境約200公里。緊急救援部門稱，至少有73人受傷，其中包括15名兒童。

克里緬科指出，至少有19名罹難者被活活燒死，其中包括3名兒童，仍有24人下落不明，救援人員預計至少還需要2天才能完成廢墟搜尋工作。

特諾皮爾位於烏克蘭西部相對平靜的地區，許多來自東部和南部的人們為了躲避前線的危險而遷居至此。烏克蘭其他3個地區也遭到俄羅斯攻擊，造成近50人受傷，其中哈爾科夫受傷人數較多。哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）表示，俄羅斯對該處的襲擊導致46人受傷，其中包括2名女孩。

烏克蘭空軍說，俄羅斯連夜向烏克蘭發射476架攻擊型和誘餌型無人機及48枚各類飛彈。空軍稱除6枚飛彈外，其餘都被攔截，西方提供的F-16和幻影-2000戰鬥機至少攔截10枚巡弋飛彈。

烏克蘭總統澤倫斯基在Telegram上表示，俄羅斯每一次公然襲擊平民的行為都表明，國際對俄羅斯施加壓力以停止戰爭的行動還不夠。

