F-16狙擊手莢艙出新版增「基地臺」功能 可買現貨即插即用無須改造

圖為加裝「混合基地臺」的升級版「狙擊手」莢艙，外型幾乎沒有改變，僅下方新增凸型結構。（圖取自洛馬網站）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕由空軍F-16V戰機掛載的AN/AAQ-33「狙擊手」莢艙，由於在中共對台實施「聯合利劍-2024A」軍演時，完美捕捉中共「殲-16」戰機飛行姿態一炮而紅。而美商洛克希德．馬丁日前也推出AAQ-33「狙擊手」網路化標定莢艙（Sniper NTP），將配備多重數據鏈、多重處理器的「混合基地臺」（HBS）整合至「狙擊手」莢艙，無須改造莢艙，就可大幅提升第四代戰機與跨平臺情資共享能量，提升我國空軍購買誘因。

軍聞網站「The Aviationist」報導，Sniper NTP是在「狙擊手」先進目標標定莢艙（Sniper ATP）結構中段，增設「混合基地臺」通訊陣列，其採用彈性整合架構，可接收多種數據鏈與感測器發送數據，同時具備「隨插即用」功能，讓掛載新版莢艙的第4代戰機，無須升級航電系統即可掛載，具備便利操作彈性。

洛馬表示，新版莢艙可讓F-15、F-16等四代機，接收與使用不同平臺感測器偵獲的數據，也能與F-35內建的「多功能先進資料鏈」（MADL）搭配，由F-35戰機在匿蹤狀態下，識別與定位目標，並透過MADL將精確數據傳送給四代機，進而使用遠程武器發動攻擊。不僅能提升跨機種資料共享能量，也可讓四代機具備5G以上的戰場通訊中繼與傳輸能力，進而化身「機動自主網路」（MANET）平臺，大幅提升網路化作戰能力。

洛馬補充，許多盟國空軍都提出類似需求，希望能在日漸多元化和數位化的空軍架構，保持第四代戰機長期服役的戰備狀態和作戰能力。而F-16 Block70/72或升級後的F-16V，也可望成為「狙擊手NTP」候選機型，因為它們將有能力與F-35協同作戰。

報導說，美軍與各國盟邦戰機目前已配備近1700組同型莢艙，累計作戰時間超過500萬小時，由於四代機將持續服役，新版莢艙可望沿用既有操作經驗，讓第四代戰機與地面指揮中心、無人機、艦艇與衛星共享數據，大幅提升美軍與盟邦的作業互通性及作戰優勢。

F-16加裝狙擊手NTP後，可成為監偵影像傳輸中繼台，減低後方指揮中心接收情資負擔。（圖取自洛馬網站）

