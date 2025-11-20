形同投降？美版和平草案曝光：要烏克蘭割地、裁軍一半、棄遠程武器

烏克蘭西部城市特諾皮爾一棟高層住宅大樓，19日遭俄軍大規模飛彈與無人機攻擊重創，造成嚴重傷亡

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》引述知情人士報導，美國一項新的和平提案草案內容曝光，要求烏克蘭割讓領土，並將軍隊規模裁減一半以上。此消息傳出之際，俄羅斯飛彈重創烏克蘭西部城市特諾皮爾（Ternopil），造成包括3名兒童在內的26人死亡，成為開戰以來西部最慘重的攻擊

知情人士透露，這份美國和平提案草案要求基輔「承認克里米亞及其他俄羅斯已佔領地區」，並將「軍隊縮減至40萬人」。此外，烏克蘭還將被迫放棄所有遠程武器。報導指出，這些條件幾乎重複了俄羅斯的「獅子大開口」要求，一直以來都被烏克蘭視為等同於投降而拒絕。

更令人擔憂的是，該草案並未明確說明俄羅斯需要做出什麼回報。消息人士表示：「一個重要的細微差別是，我們不確定這究竟是川普本人的意思，還是他身邊隨從的想法。」

在外交陰影下，戰火持續延燒。俄軍巡弋飛彈擊中特諾皮爾的公寓大樓，現場濃煙密布，搜救人員正用起重機在瓦礫堆中搜尋生還者。官方指出，大火導致空氣中氯氣含量飆升至正常值的6倍，呼籲20萬居民緊閉門窗。截至目前，襲擊已造成26人死亡、92人受傷。聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）對此表示震驚。

美陸軍部長訪基輔 烏總司令稱會談具建設性

與此同時，美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）率領五角大廈代表團抵達基輔，試圖尋找解決衝突的途徑。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）在社群媒體上表示，他與美方代表團舉行了「具建設性」的會議，並再次強調增強防空與遠程打擊能力的重要性。

此前有美媒報導美俄正秘密制定終戰計畫，克里姆林宮對此拒絕置評。而在澤倫斯基訪問土耳其試圖重啟談判時，原定出席的美國特使魏科夫（Steve Witkoff）卻未現身，讓烏方期待落空。

