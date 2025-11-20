自由電子報
軍武 > 軍武百科 > 陸用裝備

【影】時隔33年再獲新血 德軍首輛裝有主動防禦系統的豹2A8戰車出廠了

2025/11/20 12:16

〔記者陳治程／綜合報導〕隨著無人機在俄烏戰場崛起，「戰車無用論」的議題近年引起各界不小討論，但國防廠商近年也借鑒實戰教訓，持續改良自家儎台，由KNDS打造的豹2系列戰車即是一例。近日，德國聯邦國防軍就宣布其訂購的首輛「豹2A8」主力戰車正式出廠，不只是首輛搭載主動防禦系統的戰車，也是該國時隔33年，再獲重裝甲新血。

德國聯邦國防軍17日宣布，其採購的首輛「豹2A8」主力戰車現已正式出廠，這也是德國時隔33年再獲同系列重裝甲新血。（德國聯邦國防軍官網）德國聯邦國防軍17日宣布，其採購的首輛「豹2A8」主力戰車現已正式出廠，這也是德國時隔33年再獲同系列重裝甲新血。（德國聯邦國防軍官網）

德國聯邦國防軍表示，聯邦國防軍陸軍一共採購了123輛全新的豹2A8（Leopard 2A8）戰車，如今首輛新車出廠，也終結了該國過去33年間，未增購任何豹2新車的記錄。

豹2A8為全新設計的新一代主力戰車，是以去年出廠的「豹2A7A1」型車為基礎再行精進。根據官方資訊，該車除裝備一門L55A1型120公厘滑膛砲、可發射DM73穿甲彈、DM11高爆破片彈等，並有5公里的最大射程；最重要的升級，莫過於首次搭載的「戰利品」主動防禦系統（Trophy APS），能有效偵測敵軍的反戰車飛彈等威脅，在其命中戰車前先行予以擊毀。

另個角度的德軍豹2A8戰車，砲塔前兩側的「戰利品」主動防禦系統雷達清晰可見。（德國聯邦國防軍官方Facebook）另個角度的德軍豹2A8戰車，砲塔前兩側的「戰利品」主動防禦系統雷達清晰可見。（德國聯邦國防軍官方Facebook）

根據KNDS統計，豹2A8戰車現已獲挪威、加拿大等逾20個歐美國家青睞，而東歐國家捷克也在今（2025）年9月正式獲得國會採購許可，計畫在2031年籌獲44輛同型車，並保留另外14輛的採購選擇權，持續在歐洲地區擴大普及度。

根據規劃，德軍預計自後（2027）年起換裝首批豹2A8戰車，目標在2030年接收完畢達到全戰力，而進駐立陶宛的德國陸軍第45裝甲旅將優先換裝，肆應北約東翼防務；而在所有豹2A8戰車服役後，德軍的戰車總數將提升至430輛之譜，有效提升地面作戰能量。

