軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美歐防衛合體 洛馬攜手迪爾整合IRIS-T飛彈、神盾與Mk41垂發系統

2025/11/20 12:15

美國海軍伯克級神盾驅逐艦「法拉格特號」（USS Farragut, DDG-99）2023年成功試射「愛國者3型」增程型飛彈。未來洛馬與迪爾防衛將研究飛彈與戰鬥、發射系統整合。（資料照，取自洛克希德．馬丁官網）美國海軍伯克級神盾驅逐艦「法拉格特號」（USS Farragut, DDG-99）2023年成功試射「愛國者3型」增程型飛彈。未來洛馬與迪爾防衛將研究飛彈與戰鬥、發射系統整合。（資料照，取自洛克希德．馬丁官網）
〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國與歐洲軍工大廠將攜手整合裝備，根據外國軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）報導，研製神盾戰鬥系統、MK41垂直發射系統的洛馬，可望整合迪爾防衛產製、射程達40公里的IRIS-T防空飛彈，讓有意籌獲神盾艦的非美國家，更具武器選擇彈性，而德國新造F127巡防艦，預料將成這項整合案的首個受惠對象。

根據《海軍新聞》報導，洛馬與迪爾防衛在今年度柏林安全會議期間，簽署了一份合作備忘錄，雙方透過新聞稿表示，雙方將徹底研究IRIS-T-T SLM防空飛彈，與宙斯戰鬥系統、MK41垂直發射系統的可行性。

IRIS-T SLM是陸基版本飛彈，射程約40公里、射高20公里，若客戶對於射程12公里、射高8公里的IRIS-T SLS飛彈，或者還在研發中、射程與射高分別為80公里與30公里的IRIS-T SLX飛彈有興趣，也可就此評估。

IRIS-T SLM飛彈相當成熟，未來將整合在洛馬神盾戰鬥系統、MK41垂發系統之中。（歐新社檔案照）IRIS-T SLM飛彈相當成熟，未來將整合在洛馬神盾戰鬥系統、MK41垂發系統之中。（歐新社檔案照）
迪爾防衛執行長勞赫（Helmut Rauch）表示，IRIS-T SLM已有在F125型巡防艦測試的經驗，因此，在和新系統整合的工作，應該可以在10個月內完成。

他評估，德國海軍正在籌獲中的F127巡防艦，也就是該國第一艘神盾戰鬥系統的水面艦，可望成為整合IRIS-T SLM、Mk41垂直發射系統的潛在平台，且尚有數個歐洲國家，對於採用IRIS-T SLM飛彈表示興趣。

洛馬副總裁馬歇爾（Chandra Marshall）表示，神盾戰鬥系統採用開放式架構，因此可與多種感測器等連動，而在理想情況下，這項整合工作應當使用最先進的SPY-7雷達，這樣可以利用現有技術與基礎設施。

馬歇爾也說，洛馬也將研究「貨櫃版」的Mk41發射系統，也就是Mk70發射系統與IRIS-T飛彈整合的可行性。Mk70發射系統可部署在沒有垂發系統的船艦上，還可以發射「戰斧」巡弋飛彈。

