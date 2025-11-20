極度危險！俄間諜船「琥珀號」闖英國海域 竟用雷射照射P-8巡邏機

英國皇家海軍23型護衛艦「薩默塞特號」（上），正緊密監控俄羅斯間諜船「琥珀號」（下）。（圖／英國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據專業航空網站《The Aviationist》報導，英國國防大臣希利（John Healey）週三（19日）證實，俄羅斯間諜船「琥珀號」（Yantar）在蘇格蘭沿岸的英國海域邊緣活動時，竟使用雷射照射正在執行監視任務的英國皇家空軍P-8「海神」巡邏機。希利痛批俄方此舉「極度危險」。

希利在記者會上表示，英國出動了皇家海軍護衛艦與P-8巡邏機全程監控該船動向，期間「琥珀號」將雷射指向了英軍飛行員。對飛機照射雷射可能導致飛行員暫時失明，嚴重危及飛行安全。這是該船今年第二次進入英國水域。雖然希利未說明確切時間，但據BBC報導，事件發生在過去兩週內。

希利也直接向莫斯科喊話：「我要給俄羅斯和普廷的訊息是：我們看得到你，我們知道你在做什麼。」他警告，若「琥珀號」繼續南下，英國已準備好回應。

Britain releases images of the Russian spy ship on the edge of UK waters that aimed lasers at RAF pilots



“We see you, we know what you’re doing and if the Yantar travels south thus week we are ready,” @JohnHealey_MP says pic.twitter.com/tKUBHCDN4U — Deborah Haynes （@haynesdeborah） November 19, 2025

為反制威脅，希利透露已修改皇家海軍的交戰規則，允許在英國「廣泛水域」內更緊密地追蹤該船，並強調已備妥軍事選項以防局勢升級。對此，俄羅斯大使館發布聲明，否認對英國水下通訊感興趣，並反批倫敦當局患有「恐俄症」與「軍事歇斯底里」，導致歐洲安全惡化。

神祕「琥珀號」疑能切斷海底電纜

「琥珀號」隸屬於俄羅斯國防部深海研究總局，名義上是「海洋研究船」，但西方情報界普遍視其為間諜船。希利指出，該船是俄羅斯艦隊的一部分，旨在威脅英國與盟友的水下基礎設施，具備「平時監視、戰時破壞」的能力。分析家懷疑，該船可能搭載遙控潛水器，能攔截甚至切斷海底電纜。

俄羅斯間諜船「琥珀號」遭英國國防部公布的紅外線影像。（圖／英國國防部）

