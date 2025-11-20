AAV7掃雷套件近距亮相！新濱營區22日開放民眾體驗「標槍」震撼

國軍新濱營區開放22日登場，民眾當天除可近距離參觀國軍各式新式裝備，並聽取解說增進軍武裝備知識外，也可親身體驗坐上雙聯式刺針飛彈發射器、試扛總重約22公斤的標槍飛彈（如圖，記者方瑋立攝）。

〔記者方瑋立／高雄報導〕國軍今年唯一營區開放活動，22日將在高雄新濱營區登場，除樂儀隊及莒拳精湛演出外，也將開放民眾參觀玉山軍艦、大武軍艦，並近距離參觀、體驗國軍各式新型裝備，包括陸戰隊裝載MK151 Mod1掃雷套件的AAV7裝甲車，及海軍監偵型、艦載監偵型及陸用型監偵無人機，還可一睹雙聯式刺針飛彈、標槍飛彈的英姿。

國軍新濱營區開放22日登場，國防部今（20）日邀請媒體團先行採訪，民眾當天除可近距離參觀國軍各式新式裝備，並聽取解說增進軍武裝備知識外，也可親身體驗坐上雙聯式刺針飛彈發射器、試扛總重約22公斤的標槍飛彈。

此外，隨著無人化載具成為顯學，海軍也展出在2025台北國防展受矚目的銳鴛、紅雀二型，以及監偵型、艦載監偵型，以及陸用監偵型無人機。陸戰隊也陳展M109特種作戰突擊艇、20機砲及40榴彈悍馬車等現役裝備。

值得注意的是，配置掃雷套件MK151 Mod1的P型AAV7裝甲車也可讓民眾近距離參觀接觸。登陸戰車大隊支援第一中隊上士分隊長蘇軒漢說明，這款配置掃雷套件的裝甲車擔任兩棲突擊任務的破障先鋒，透過MK22 Mod4火箭將M59導爆索部署至雷區，可有效排除淺水域近岸地雷及障礙物，為後續部隊開闢安全通道。

裝上掃雷套件的AAV7車。（記者方瑋立攝）

蘇軒漢指出，MK154為模組化系統，全套淨重約1368公斤，由系統外罩總成、前棧板總成、火箭發射器總成、後棧板與導軌總成等四大部位組成，屬於模組化系統 。

記者提問與一般掃雷車有何不同、原理為何？蘇也用淺顯易懂的比喻指出，傳統掃雷車是將地雷「鏟」出，而MK154套件則是以3發火箭，每發牽引射出一串合計有如「香腸串」的700塊1公斤重的C4炸藥，並使用遠端引爆開路，滿載時可直接開闢1至3道寬14公尺、長100公尺的通道。目前國軍已有實彈演訓經驗，但因為炸藥威力大，對民眾的影響也相對大一些。

蘇軒漢說，他從軍至今已有7年多，從一名士兵一路學習、磨練，如今成為一名基層領導幹部，負責帶領弟兄們執行各項任務，責任也更加重大 ，他始終提醒自己要在專業上不斷進步，唯有持續精進、瞭解自己，才能超越自我，將所學回饋部隊，成為更值得信賴的優秀幹部 。

