自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

睽違12年再續前緣 印度終於買了101枚「標槍」反裝甲飛彈

2025/11/20 12:42

美軍官兵操作「標槍」反裝甲飛彈情形。（歐新社檔案照）美軍官兵操作「標槍」反裝甲飛彈情形。（歐新社檔案照）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防部國防安全合作局（DSCA）19日公告，美國國務院已同意一項對印度軍售案，印度將獲准對美採購101枚標槍飛彈、25套發射裝置，總金額為4570萬美元（約新台幣14.8億元）。有趣的是，印度與美國曾於2013年左右討論軍購、共同研發標槍飛彈的可行性，卻未能成案，兩國終於在事隔12年後再續前緣。

美國國防部安合局19日公告，美國國務院已批准一項對印度軍售案，進行「知會國會」程序。此案主要攸關100枚FGM-148標槍飛彈，另1枚飛彈則以「試用」（fly-to-buy）方式購買，還將採購25套「輕量化指揮發射單元」（LwCLU），或標槍批次一（Block 1）指揮發射裝置。另，還有發射器的基礎訓練模擬器、飛彈訓練彈等附屬裝備、操作手冊、備用組件、訓練與後勤支援等配套。

美國安合局表示，印度是印太地區和南亞政治穩定、經濟發展與和平的重要力量，這次軍售有助於強化美印戰略關係，加強印度國土防禦，且印度可無縫接軌地接受這些裝備與服務。

印度2013年未能與美國合作獲得標槍飛彈時，先採購以色列的「長釘］飛彈。圖為羅馬尼亞官兵操作長釘飛彈情形。（歐新社檔案照）印度2013年未能與美國合作獲得標槍飛彈時，先採購以色列的「長釘］飛彈。圖為羅馬尼亞官兵操作長釘飛彈情形。（歐新社檔案照）
事實上，印度曾經在2013年左右，與美國探討採購、在地生產標槍飛彈的可行性，隨後美方宣稱可與印度共同研發新版標槍飛彈，但皆未成功，印度隨後也轉向以色列購買「長釘」反裝甲飛彈。兩國事隔12年後再續前緣，終於促成這項軍事採購合作。

此外，美國安合局19日也宣布，國務院已批准販售印度216枚「神劍」（Excalibur）導引彈藥、發射藥、輔助設備與後勤支援等，總金額約4710萬美元（約新台幣14.7億元），全案同樣已進入「知會國會」程序。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中