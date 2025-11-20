不只賣F-35戰機和M1A2戰車 美MQ-9B、忠誠僚機也有望進軍沙烏地

沙烏地阿拉伯陸軍的M1A2S戰車。（沙烏地阿拉伯國防部官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國白宮18日公布與沙烏地阿拉伯簽訂的國防戰略協議（SDA），深化雙邊政經合作關係，其中，美國總統川普（Donald Trump）確定對沙國軍售F-35戰機、M1A2戰車兩案「開綠燈」，引發外界議論；另有外媒指出，沙國也可能一併採購百餘架MQ-9B無人機，甚至是「忠誠僚機」，藉此加速建軍現代化。

川普和沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman），日前正式簽署美沙國防戰略協議，主文除提到沙國將對美投資6千億美元（約新台幣18.7兆元），在核能、AI領域展開技術合作外，也將深化國防夥伴關係，允許沙國向美採購F-35戰機、近300輛M1A2艾布蘭戰車，滿足其防衛需求並創造美國就業機會；然而，軍聞媒體「Breaking Defense」18日報導指出，沙國有可能會一併大量籌購戰術無人機強化軍力。

美國空軍現正測試的YFQ-42A忠誠僚機。（通用原子官方X帳號）

該報導寫道，一位來自美國通用原子（General Atomics）的高層透露，沙國正考慮採購MQ-9B無人機，以及「Gambit」忠誠僚機，前者上看130架、後者則有200架，合計規模來到330架之譜。不過，上述無人機採購案尚未獲得官方證實。

報導也指出，美沙協議及後續軍售，可能牽動美國對以色列「質量軍事優勢」（Qualitative Military Edge, QME）的既有承諾。沙國是否能順利取得上述裝備，仍將取決於華府的最終審慎評估，以及沙以關係是否在「兩國方案」議題上取得更明確的進展。

