直擊！俄軍Kh-101飛彈精準「鑽入」烏克蘭高樓 已知25死

網傳影片顯示，一枚俄軍Kh-101巡弋飛彈（左、中）直接命中烏克蘭特諾皮爾一棟住宅大樓，引發劇烈爆炸（右）。（圖擷取自Telegram頻道AirGuardUA）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》19日報導，有目擊者拍下驚悚畫面，一枚俄羅斯Kh-101匿蹤巡弋飛彈，直接精準命中了烏克蘭西部城市特諾皮爾（Ternopil）的一棟高層住宅大樓。儘管俄羅斯媒體聲稱這是烏克蘭防空飛彈造成的意外，但影片證據與飛彈殘骸已狠狠打臉此說法。

烏克蘭空軍司令部通訊部門負責人伊格納特（Yuriy Ihnat）證實了此次攻擊。他指出，俄軍從北方發射了Kh-101飛彈、「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈以及一枚彈道飛彈。此次大規模襲擊發生在19日夜間，波及哈爾科夫、利沃夫、特諾皮爾與切爾尼戈夫等多個地區。

根據警方最新數據，特諾皮爾這起針對民宅的攻擊已造成25人死亡。網路上流傳的影片清晰顯示，一枚飛彈以高速直接撞擊該棟多層建築，引發巨大爆炸與火球，顯示這是一次有目標的直接打擊，而非防空攔截後的碎片墜落。

烏克蘭空軍表示，已在現場識別出擊中該棟九層大樓的飛彈殘骸。空軍聲明指出：「這是一枚在2025年第四季製造的Kh-101飛彈。」這顯示俄羅斯正將剛出廠的飛彈直接投入戰場，用於打擊烏克蘭平民目標。

面對慘重傷亡，俄羅斯宣傳機器再次啟動，試圖將責任推給烏克蘭防空系統。報導指出，俄媒在沒有任何影片、衛星圖像或官方數據佐證的情況下，就搶先散布「烏克蘭防空飛彈肇禍」的敘事。然而，隨著飛彈直接命中的影片曝光，這種說法已不攻自破。類似的造謠模式也曾出現在去年7月，當時俄軍Kh-101飛彈擊中了基輔的奧馬迪特（Okhmatdyt）兒童醫院。

Kh-101是俄羅斯研發的一種戰略巡弋飛彈，設計上具備低雷達特徵（匿蹤能力），通常由Tu-95MSM與Tu-160戰略轟炸機搭載發射，射程可達數千公里。

烏克蘭特諾皮爾一棟高層住宅大樓遭俄軍Kh-101飛彈擊中，建築嚴重損毀，造成至少25人死亡。（路透）

