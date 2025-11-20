學者分析高市早苗「台灣有事」4劇本 唐明華：要完全避戰難度高

圖為日本陸上自衛隊的12式反艦飛彈車。（日本陸上自衛隊官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕日本新任自民黨首相高市早苗本月7日在眾議院預算委員會中表示，若中國對我國發動武力侵略、破壞台海和平，則有可能造成危及日本國安的「存立危機事態」，進而觸發行使自衛權的機會，一時衝擊中日外交、也撼動美日同盟。國防院學者就其「台灣有事論」4種可能劇本分析後指出，除非日方避戰，否則涉入戰事幾乎是必然結果。

（原文「高市早苗開啟新局：日本在台海戰事的四大可能劇本」由國防院國防戰略與資源研究所委任副研究員唐明華撰寫，本報獲國防院同意全文轉載）

近期，日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）於國會答辯中審慎指出：若中國以武力或封鎖方式破壞台海和平，且該事態嚴重威脅到日本的國家存續，日本即有法理可能性進入《2015 安保法制》（Security Legislation）所規範的「存立危機事態」（Survival-Threatening Situation）。這是日本首次由首相層級，將台海局勢提升至「國家存續」的安全威脅，具有高度象徵性，更立即引發中國空前高強度外交反彈，也震動美日同盟戰略思維。

日本現任自民黨首相高市早苗。（法新社資料照）

然而，高市此言所帶出的核心問題，並不僅是外交修辭，而是日本是否正在重新定位自身在台海戰事中的角色？若台海陷入衝突，日本的軍事參與恐怕不再只是單一選項，而會沿著法制、政治與同盟義務，依據《安保法制》所劃分的「四階段事態」（如：灰色地帶事態、重要影響事態、存立危機事態、武力攻擊事態等），形成四條漸進式的軍事參與路徑。本文依照此邏輯，分析日本在台海戰事中的「四大可能劇本」，並指出其背後的戰略動因與兩難。

日本可能參與台海的四大劇本

一、避戰守勢：最大限度的切割戰區

在最保守的情境下，日本不啟動任何《安保法制》的特定事態認定，政策核心放在不介入、只防衛。此劇本的具體特徵包括：（一）利用《海上保安廳法》與《災害對策基本法》，強化西南諸島（Southwestern Islands）空域監控與民防；（二）執行僅針對威脅日本本土的飛彈防禦（Ballistic Missile Defense, BMD）；（三）撤離在台日人與企業；（四）避免與中國人民解放軍（People's Liberation Army of China, PLA）發生任何交火。此模式迎合日本社會「慎戰」與「不捲入」的期待，因共同社 2025 年調查指出，日本社會對行使集體自衛權的態度呈現五五分裂。然而，此模式也可能使日本在區域安全中被視為「消極盟友」，嚴重損害美日同盟的戰略互信，不符合美國期待。

二、後方支援：美軍後勤中樞，但不開火

第二種情境是日本啟動《安保法制》中的「重要影響事態」，允許自衛隊（Japan Self-Defense Force, JSDF）在不使用武力前提下，對美軍提供廣泛非戰鬥性質的後勤支援。其內容包括：（一）提供基地與港口給美軍使用，作為作戰準備與集結中樞；（二）提供情報、偵察與監視（ISR）及目標數據共享；（三）執行後勤補給（Logistics）與醫療；（四）飛彈防禦支援；（五）保障海上交通線（SLOC）安全。此模式與美國期待最為吻合，也反映近年美日同盟整合度升高（包含 C2 系統協同、基地共用等）。優點是日本可宣稱「未參與敵對行動」；缺點是自衛隊基地，可能因支援美軍被解放軍視為「實質參戰方」的合法攻擊目標，使日本被動捲入戰爭。

三、有限參與：防衛西南諸島、間接介入台海

當日本宣告「存立危機事態」後，便可行使法律嚴格限定的「最小限度武力」（Limited Collective Self-Defense）。在此情境下，日本將採取「在台海外圍作戰，但具備直接作戰能力」的模式，包括：（一）對直接威脅到日本或美軍基地的 PLA 飛彈與艦艇，進行反制性攔截；（二）在宮古、巴士海峽（Miyako & Bashi Channels）護衛美軍艦艇與執行聯合反潛（ASW）任務；（三）與美軍執行聯合制空任務，但主要目的為保護日本空域與美軍資產；（四）維持日本、關島、夏威夷補給線安全。 此劇本的戰略效果極大：雖不在台灣上空作戰，但已構成「事實參戰」。其政治論述通常是：「日本不為台灣而戰，而是為保衛自身核心盟友與國家存亡環境而戰」。然而，此劇本，也代表日本正式進入高風險區域，特別是西南諸島可能成為前線。

圖為日本海上自衛隊上月下旬實施年度聯合演習之情形。（日本海上自衛隊官方Facebook）

四、直接參戰：美日共同在第一島鏈作戰

最具突破性的劇本，是日本與美軍在台海周邊共同執行作戰任務，這是進入「武力攻擊事態」（Armed Attack Situation）的最終階段。觸發條件可能包括：（一）中共解放軍對日本本土或駐日美軍基地進行直接、持續的攻擊；（二）美軍於第一波交戰中遭受重大損失，依同盟協定要求日本增援；（三）日本輿論因 PLA 行動而劇烈轉向。此模式可能包括：（一）在台灣東部海域與美軍共同制海，並全面共享指揮管制系統（C2）；（二）出動具備「反擊能力」（Counterstrike Capability）的長程飛彈，對中共解放軍本土目標進行攻擊；（三）執行聯合反艦與反指揮節點攻擊；（四）掩護撤僑、補給與運補艦隊。這將使日本成為戰爭正式當事國，由集體自衛轉為個別自衛，並可能導致中日長期敵對，對區域和平具有革命性後果。

圖為美日澳空軍月前共同舉辦「武士道衛士25」演習，共同出動戰機執行任務演練的情形。（日本航空自衛隊官方Facebook）

外界如何看待日本的四大劇本？

外界對日本可能的軍事參與呈現高度分歧：一些安全專家認為日本已進入「第一島鏈準軍事同盟一體化」的角色，尤其在 C2（指揮管制）整合、反擊能力（Counterstrike Capability）與基地升級後具有實質戰力；但反對者警告，日本一旦介入台海，將陷入不可逆的軍事對撞，甚至可能迫使日本提前進入「準戰時體制」，面臨嚴重的「捲入風險」（Entrapment Risk）。此外，日本國內仍存在強烈的和平主義傳統，社會輿論對介入戰事仍然猶豫，成為執行四大劇本的主要政治制約。如何在避免戰爭與維護國家安全之間取得平衡，正是高市政府面臨的新戰略兩難。

日本的戰略兩難：介入或克制？

綜觀高市早苗的「存立危機事態」論，主要是台海的動盪，已直接影響日本的國家生存環境，此論點為日本行使集體自衛權，提供了法律與政治上的「生存依據」。然而，日本面臨的真正挑戰並非軍事能力，而是政治判斷。如同傳統智慧所云：「知兵者，貴於權衡；能權衡者，勝負之術也」。日本，若介入過深，將面臨與中國的長期敵對，並交叉運用各種高低強度手段報復日本；若介入過少，可能喪失美國信任及第一島鏈的戰略縱深。因此，日本在台海危機中的四大劇本，不僅是軍事路徑，更是高市政府在外交、法制、同盟與民意之間進行細緻權衡的結果。其最終目的，是透過戰略清晰化來增強嚇阻，讓北京認知到動武將必然引發日本的軍事反應。 如何在「保護國家安全」與「避免戰爭」間找到最佳平衡，將決定日本在未來十年的安全地位。

