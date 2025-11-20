美軍破天荒大改革！四星上將掌管B-21、哨兵飛彈與神祕F-47

美國空軍採購軍事副代表懷特中將（Dale White，中），已獲提名晉升四星上將，並將接掌五角大廈新設的「關鍵重大武器系統直屬專案經理」職位。（圖取自美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部正重塑其重大武器計畫的管理架構，將由一名四星上將專責統管空軍最敏感的戰略武器系統。此舉顯示五角大廈正強化自上而下的直接監督，以確保B-21匿蹤轟炸機、LGM-35A「哨兵」洲際飛彈與下一代戰機等攸關國安的計畫能按時推進。

據軍聞網站《Breaking Defense》報導，美國空軍表示，現任空軍採購軍事副代表懷特中將（Dale White）已獲提名晉升四星上將，將擔任新設的「關鍵重大武器系統直屬專案經理」（DRPM），直接向國防部副部長費恩伯格（Steven Feinberg）報告，層級遠高於過往的採購與計畫管理流程。

美國空軍指出，這項新職位將全面監督多項最敏感的空軍武器計畫，包括新一代LGM-35A「哨兵」（Sentinel）洲際彈道飛彈、現役「義勇兵三型」（Minuteman III）飛彈系統、B-21「突襲者」（Raider）匿蹤轟炸機家族，以及VC-25B新一代總統專機。由於這些專案皆屬高風險、長期投入且攸關戰略威懾，美軍希望集中權責、提升執行效率。

引發關注的是，空軍列出的管轄項目中，包含「F-47系統家族」。雖然美軍未提供細節，但此番號已多次在各類採購與架構文件中被提及，被視為次世代空優戰機（NGAD）可能採用的正式編號。由DRPM直接掌管，也反映其屬於美軍未來空戰核心能力之一。

空軍表示，DRPM將由一支精簡且專業化的幕僚團隊，在五角大廈提供直接支援，而現有採購與工程團隊則維持不變。新架構將在未來數月內陸續到位，以確保不干擾正在執行的重大專案。

海軍是否跟進仍未明朗

懷特的任命仍需參議院確認，最快可能在年底後履新。《Breaking Defense》指出，五角大廈曾評估為海軍設立類似的DRPM，專司潛艦計畫，但目前尚未確定是否成案。美軍此波管理整併，被視為因應中俄競爭下，試圖降低重大武器計畫延宕與成本失控風險的重要改革。

