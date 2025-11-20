Google前CEO也參一腳！美神秘打造「無人機殺手」 烏克蘭戰果驚人

Merops系統以皮卡車作為發射平台，具備高度機動性，可發射「測量員」攔截無人機。（圖擷取自波蘭武裝部隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防軍已裝備一款名為「Merops」的神秘反無人機系統，雖然其交付細節仍屬機密，但據悉該系統已在戰場上大顯神威，成功攔截了超過1000架俄軍發射的Shahed系列（見證者）攻擊無人機。

《商業內幕》（Business Insider）報導揭露，Merops系統是在美國主導的「老鷹計畫」（Project Eagle）下開發而成，該計畫更有Google前執行長施密特（Eric Schmidt）參與其中。施密特同時也是Swift Beat公司的董事，這家充滿神秘色彩的公司據信正為烏克蘭生產無人機。由於在烏克蘭戰場獲得高度正面評價，目前波蘭、美國與羅馬尼亞部隊也正在波蘭的軍事訓練中心學習操作此系統。

Merops系統的核心是「測量員」（Surveyor）攔截無人機。一套完整的系統包含地面控制站、發射器與攔截機本身。實戰顯示，這些無人機甚至可以直接從普通的皮卡車上發射，使其能靈活運用於打擊長程無人機，或在戰線附近獵殺敵方偵察與攻擊無人機。

「測量員」攔截機可採自主或遙控模式運作，配備追蹤感測器與小型彈頭，足以摧毀Shahed無人機。雖然完整規格未公開，但已知其時速超過175英里（約280公里），據稱甚至快到足以攔截噴射動力的無人機，且具備抗電子戰干擾能力。

在成本方面，單架「測量員」攔截機的價格約為1.5萬美元（約新台幣48萬元）。這雖然比它要攔截的Shahed無人機便宜，但仍顯著高於烏克蘭國產的同類攔截無人機。

至於Merops系統的編制，目前尚不清楚一個單位包含多少發射器，但已知操作組員僅需4人，包括指揮官、飛行員與兩名技術人員，且訓練週期相當短，僅需兩週即可上手。

