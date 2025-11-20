民雄無人機園區年產值80億 中科院長李世強：打造國際優勢產業

中科院、經濟部和國發會今日舉辦園區開發說明會。中科院院長李世強（中右，握手者）致詞時表示，無人機產業園區是全世界還沒有嘗試過的事，但在和業界共同的努力下，絕對可以把民雄園區變成第二個竹科，讓無人機產業變成國家在世界上嶄露頭角、佔有一席之地，甚至是優勢地位的產業。（記者羅沛德攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕嘉義民雄航太暨無人機產業園區正式啟動，未來預計每年產值可達80億，中科院、經濟部和國發會今日舉辦園區開發說明會，向民間廠商說明產業現況和展望，提升廠商進駐誘因。中科院院長李世強致詞時表示，無人機產業園區是全世界還沒有嘗試過的事，但在和業界共同的努力下，絕對可以把民雄園區變成第二個竹科，讓無人機產業變成國家在世界上嶄露頭角、佔有一席之地，甚至是優勢地位的產業。

李世強強調，在俄烏戰爭後，無人機領導了整個軍事決策和作戰行為的改變，但軍事只是無人機的某個用途，真正無人機能實現的，是未來能取代人力。在台灣多天災地變的環境下，如何用無人機達到以前人力無法完成的反應速度，此外台灣還能用無人機做外交，讓世界知道台灣是個不容忽視的存在。

中科院、經濟部、國發會20日共同於台北舉辦「民雄航太暨無人機產業園區」開發說明會，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲（左起）、立委陳冠廷、中科院航空所所長邱祖湘、立委蔡易餘等人出席。（記者羅沛德攝）

中科院航空所所長邱祖湘表示，一開始大家都關注無人機的軍事用途，未來在交通監測、急難救助等民生領域，無人機都能縮短反應時間，例如像這次的馬太鞍溪堰塞湖，無人機就能很快地前往監測。

立法委員陳冠廷表示，過去嘉義縣的印象是農業重鎮，但自從台積電進駐嘉義，加上民雄園區在嘉義的海線和山區分別可以做測試和生產，全部都到位後就能成為重要的產業聚落。未來除了成為生產據點，也能成為後勤維修重鎮，為國際軍工大廠維修無人機。以上不只美方，歐洲的許多代表也都有來討論過。

陳冠廷進一步說，因此未來嘉義將成為農工科技大縣，不僅空中，水面和水下無人載具也都能生產重點，進一步帶動雲嘉南經濟；另外，台日在該領域的合作潛力也相當大，特別是現在中日關係緊張下，無人機作為不對稱作戰中關鍵的角色，台灣具有生產效率及價格優勢，不管是海岸巡防、情監偵，都有合作空間。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，目前日本無人機產業協會已與中科院簽訂MOU，無人機不只能取代部分兵力火力滿足國防需求，不對稱戰爭的核心就在於不對稱的成本；同時，需要完整的無人裝備，就牽動市場支撐，政策需要以市場為導向。根據國際調查機構數據，2030年無人載具市場價值將達1631億，所以不只能滿足國防需求，還能帶動經濟。

蘇紫雲說，像民雄航太園區，整合研發到測試，就能把產業上下游整合一起，這就很類似美國的國防科學園區（Defense Park），可以進一步形成良性循環。

