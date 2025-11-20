玉山艦身披3顆「黃星」很神秘！ 其實是海劍二飛彈擊墜靶機的鐵證

玉山號兩棲船塢運輸艦掛載海劍二型防空飛彈系統，下方有三顆金星。（記者廖振輝攝）

〔記者方瑋立／高雄報導〕海軍「國艦國造」指標性艦艇、萬噸級兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」（LPD-1401），22日將在高雄新濱營區開放登艦，邀請國人見證國防自主成果。該艦開放不僅將展現強大的兩棲運載與醫療能量，位於03甲板上的「海劍二型」防空飛彈發射架上，繪有的「三顆黃星」，訴說測評期間實彈驗證故事，成為一大亮點。

飛彈上士揭密 「三星」代表成功擊落3靶機





​民眾登上玉山艦03甲板，最吸睛的莫過於艦橋前方「海劍二型」防空飛彈系統。根據現場飛彈上士解說，海劍二型飛彈由中科院自主研發，具備全天候、全向性及電子「反反制」能力，最大射程達30公里、速度2.4馬赫，採「主動雷達導引」，發射前不須預暖，反應時間極短。

玉山軍艦上搭載的海劍二防空飛彈。（記者廖振輝攝）​

值得注意的是，發射架基座上噴繪了3顆顯眼的黃色星星。官兵透露，這代表玉山艦在進行戰術測評時，成功擊落3架靶機的實戰化驗證戰績。該系統單側裝載16枚，全艦共計32枚，能有效攔截反艦飛彈與空中威脅。

​「海上野戰醫院」 負壓隔離、手術能量俱全





​玉山艦另一大亮點為其強大的醫療艙間，規模比照「野戰醫院」。艦上中尉醫官指出，醫療區設有診療室、牙科室、手術室、恢復室及病房。手術室配備麻醉機、呼吸器、移動式X光機與電擊器，可執行一般外科與骨科手術，維持傷患生命徵象。

玉山號兩棲船塢運輸艦醫務所。（記者廖振輝攝）

​醫官進一步說明，若遭遇傳染病威脅，可轉換為「隔離病房」使用。雖平時編制醫官僅1人，但執行任務時會由國軍醫院（如高雄總醫院）編組外科醫療小組支援。他也回應記者提問指出，倘若面對大量傷患，艦上空間規劃靈活，其他區域皆可作為檢傷分類與緊急處理區，將重傷患穩定後後送回陸地。

​數位化駕駛台 21.5節極速守護海疆





​走進駕駛台，映入眼簾的是數位化的「整合艦橋系統」（IBS）。航海士官長介紹，該系統整合了電子海圖、雷達、及各種航行資訊，透過「無紙化」作業大幅提升航行安全。駕駛台兩側設有車舵遙控站，讓駕駛台執行官在進出港時能移至舷側直接操縱，減少視覺死角。玉山艦採雙車雙舵設計，最高時速可達21.5節。

玉山號兩棲船塢運輸艦的駕駛臺空間。（記者廖振輝攝）

​立體作戰樞紐 直升機庫與AAV7特種車亮相





​在航空能量方面，玉山艦飛行甲板採高張力鋼板製造，設有完善的輔降燈號與「直升機牽引系統」。甲板說明官表示，該艦可配合海軍S-70C反潛直升機進行起降，機庫空間寬敞，透過折疊旋翼與牽引系統，以及必要的人力輔助，可同時容納2架中型直升機，大幅延伸立體作戰範圍。

玉山號兩棲船塢運輸艦塢艙內的AAV7兩棲突擊車。（記者廖振輝攝）

此外，甲板上配有30噸與5噸起重機，可直接將物資吊掛至下層塢槽甲板，展現優於一般商船的機動裝載力。

​此次亦在玉山乾濕艙分離的「腹中」展出海軍陸戰隊的主力兩棲載具，包括「AAVC7A1指揮車」與「AAVR7A1救濟車」。指揮車內建高頻（HF）、特高頻（VHF/UHF）通信機與數位交換機，是登陸作戰的機動指揮中樞；救濟車則配備液壓吊桿、空壓機與電焊機，具備野戰保修能量，兩者皆配備M240機槍，兼具自衛戰鬥能力。

​玉山軍艦作為平時執行外離島運補、人道救援，戰時遂行兩棲作戰、兵力投射的核心儎台，透過此次開放，讓國人得以近距離見證「國艦國造」的堅實戰力。

