「國會阿信」石文龍終於有人接班 孫進德少將接掌國防部「國會處長」

石文龍在去年11月調升為國防部參事，並晉任為陸軍中將，本該依軍中制度輪調其他單位任職，但因為國會處長懸缺長達一年之久，石文龍也就一直協助打理國會關係，被稱為「國會阿信」。圖為石文龍去年11月晉任中將的畫面。（圖：取自總統府影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕懸缺長達一年之久的國防部政務辦公室公共關係處（簡稱國會處丶公關處）處長職務，由於要密集與立法院丶監察院往來，處長人選一直難產，在這次軍方的中少將調整作業中，終於敲定由陸軍台東指揮部指揮官孫進德少將接任。

但這項消息傳出來之後，有不少孫進德的友人及軍中學長學弟為他擔心，不僅是因為立監委與軍方關係很難搞，更何況接下來還有國防部明年度預算以及破兆元的軍購特別預算要與立法院協調，任務極為吃重又不討好。

月底這一波的國軍中少將調動及晉任名單相當多，孫進德少將接任國會處長的案子，在諸多中少將級將官調動名單中，看起來一點都不顯眼，但實際上，與國會打交道的困難程度，一點都不亞於三軍部隊的作戰演訓，軍方內部經常有人說，按照國會處的業務與困難程度，實在是應該符合「戰鬥部隊加給」的發放資格才對。

國會處處長原為石文龍，與立監兩院委員折衝往來多年，為了肯定石文龍多年來與國會溝通協調努力獲致的成果，在石文龍即將屆滿少將服役年限之際，賴清德總統在去年11月核定石文龍調任為國防部參事，並晉任為陸軍中將。

孫進德少將（右前）在擔任台東指揮部期間，帶領幹部到車城福安宮開基福德正神祖廟參香。（圖：取自車城福安宮開基福德正神祖廟臉書專頁）

然而，誰來接任國會處長一職，卻困擾國防部長顧立雄相當久，在去年11月至今丶長達一年的時間裡，三軍系統不是沒有推荐過國會處長的人選，據軍方內部消息指稱，顧立雄也曾面談過多位優秀的少將丶資深上校，也曾有人實際來擔任過代理處長一職，但最後都是因為不適合而作罷。軍方人士說，這些人選其實在軍中表現相當優秀而且有具體事蹟，但國會業務不是領兵打仗，帶部隊的那一套就是不適用在國會處裡頭，與立委丶國會辦公室主任與助理的往來，姿態柔軟，立場要不卑不亢，擔任處長要能打得住壓力，其間冷暖只有當事人自己才能體會。

石文龍在過去的一年期間，仍以國防部中將參事的職務協助打理丶督導國會業務，也正因為如此，在軍事將領依制度應該輪調到其他單位任職的作業，因為國會處新任處長一直難產，石文龍也就走不開，甚至有著「國會阿信」的稱號。

石文龍雖然以往的歷練都在後備為主，但因為長期在國會經營之故，任勞任怨，協調與折衝功能受看重，再加上預算審查在即，並未在這波後備指揮部指揮官或全動署署長的人事調整中，如預期的出線，也影響了未來重要軍職歷練的機會。

