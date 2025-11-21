三總院長陳元皓調任國防部軍醫局副局長 蒙恩升任國防醫大預醫所長

陳元皓少將將榮陞國防部軍醫局副局長。（圖取自三軍總醫院官網）

〔記者方瑋立／台北報導〕奉總統賴清德核定，國防部昨（20）日發布下個月將官晉升、調任人員名單。據證實，三軍總醫院院長陳元皓少將將榮陞國防部軍醫局副局長；三總上校副院長蒙恩將接國防醫學大學預防醫學研究所（預醫所）所長，升任少將。

國軍軍醫系統這波人事是因三總院長陳元皓調任軍醫局副局長產生連動，三總院長將由三總松山分院院長蔡宜廷少將接任，而松山分院院長由國防醫學大學預醫所長許育瑞少將調任。

蒙恩將接國防醫學大學預醫所長，升任少將。（圖取自三軍總醫院官網）

而三總副院長蒙恩上校將接下預醫所長崗位，並同時晉升少將。據悉，蒙恩除國防醫學院學士學位外，亦擁有英國牛津大學藥理學博士。其現職是三總泌尿外科主治醫師兼行政副院長，同時任教於國防醫學大學醫學院醫學系教授，也是台灣尿失禁協會理事長。

​國防醫學院今年8月改制為國防醫學大學，其轄屬的預醫所則成立於1972年，位於新北市三峽區，不僅坐擁全台唯一的第四級（P4）生物安全實驗室，更是我國生化防護領域的最高堡壘。

該所長年專注於高危險性病原體的偵檢與防護技術，具備因應生物恐怖攻擊的關鍵反制能力，構築了堅實的國防安全網。在面對如COVID-19等重大疫情威脅時，預醫所亦能迅速轉化科研能量，投入病毒分離、快篩試劑與治療藥物的開發，展現「平戰結合」的卓越實力。作為國家生物安全與公共衛生的雙重守護者，其戰略地位無可取代。

