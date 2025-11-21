美俄密商「和平計畫」傳要烏克蘭割讓領土 澤倫斯基回應了

烏克蘭總統澤倫斯基（左）會晤美國陸軍部長德里斯科（右），討論美國的和平計畫草案。（路透）

〔國際新聞中心／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基20日表示，他將就一項美國支持的和平計畫，與美國總統川普通話商討。該計畫要求基輔做出痛苦讓步，以結束俄羅斯的入侵。

澤倫斯基辦公室證實，已收到這份由美國與俄羅斯官員擬定的和平計畫草案，並將在未來幾天與川普討論「現有的外交機會，以及達成和平所必需的要點」。

澤倫斯基辦公室在聲明中說：「我們同意就這些計畫要點展開工作，使其能為戰爭帶來一個體面的終結。」

這一審慎的回應發生在烏克蘭總統府先前對計畫的憤怒譴責之後，部分烏克蘭官員指其「荒謬」且不可接受。澤倫斯基的公開聲明出現在他20日與美國一個高階軍事代表團舉行會談之際。

基輔的其他官員表示，這份據稱由俄國總統普廷的親信德米崔耶夫與川普特使魏科夫共同擬定的建議，是一場「挑釁」，其目的是挑起分裂，並「迷惑」烏克蘭的盟友。

烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科說，目前沒有任何跡象表明，克里姆林宮準備進行認真的談判；普廷正在試圖拖延時間，並避免美國制裁。他還說，德米崔耶夫是個「無足輕重的角色」。

據媒體報導，這份涵蓋28點的和平方案，與莫斯科在2022年全面入侵初期提出的要求非常類似。據稱該案是由美俄官員共同起草，並獲得川普支持，基輔則未被諮詢。一名歐洲外交官坦承，他們是透過媒體報導才得知此事。

這份和平方案設想烏克蘭將其控制的頓巴斯北部地區讓予俄國，並將烏軍規模裁減一半；烏克蘭也將被迫放棄其長程武器，使其無法攻擊俄國境內的軍事目標。

烏克蘭境內將不允許任何外國軍隊駐紮，排除由英國與法國主導派駐戰後維和部隊的可能性。但據美國網路媒體Axios報導，美國將提供未具體說明的安全保證。

烏克蘭官員表示，這份文件等同於烏克蘭投降，以及主權的實質終結。

澤倫斯基20日會見被川普指派為「特別代表」的美國陸軍部長德里斯科，其任務為研究戰況與烏克蘭的無人機生產，但也包括與澤倫斯基討論美國的和平計畫草案。

